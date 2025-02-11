Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала высказал мнение, что Россия не согласится на обмен территориями и объяснил почему так считает.

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Нужна ли Кремлю Курщина?

В обществе, как обратил внимание Ступак, сложилось мнение, что можно обменять 420 квадратных километров Курской области, которые сейчас контролируют Силы обороны Украины, на тысячи квадратных километров украинской территории, которая оккупирована Россией.

Как отметил экс-сотрудник СБУ, был определенный шанс, когда можно было поспорить и обменять Курщину на Запорожскую АЭС, но сейчас, по его словам, россияне пытаются максимально имплементировать станцию в структуру России, переводят ее технически на российские стандарты. Поэтому говорить о том, что они вернут ее Украине – не приходится.

Некоторые эксперты, как отметил Ступак, утверждают, что если России не удастся вернуть контроль над Курщиной, это станет для Путина пощечиной, а его окружение это не воспримет. Однако экс-сотрудник СБУ другого мнения по этому поводу.

Возможно, несколько месяцев назад я бы согласился с ними, но сейчас нет. Полгода Россия не может вернуть Курскую область. Кому от этого болит? Жителям Курщины? Да, они выезжают, жилья не хватает, паникуют, им это не нравится, но они не решаются обвинять власть,

– заметил Ступак.

По его словам, причина этому – страх россиян оказаться в тюрьме. Ведь в Уголовном кодексе России есть несколько статей, которыми можно оперировать к тем, кто не согласен с действиями российских властей. Поэтому недовольные жители Курщины, как отметил Ступак, могут получить 5 – 7 лет лишения свободы.

Курщина частично может остаться Украине

Экс-сотрудник СБУ попытался рассмотреть наиболее негативный для Украины сценарий относительно Курской области, если в Кремле скажут, что им не нужна часть Курщины, которую сейчас контролируют СОУ, и примут решение отселить оттуда местных жителей в другой российский регион.

"Что тогда Украине делать с этой землей, которая разрушена до основания, как и украинские территории, которые захватила Россия? Этот козырный туз в виде Курщины должен признаваться всеми сторонами в этой войне. Если Украина ее признает как карту обмена, а россияне нет, то возникает вопрос, каким образом обмениваться и что дальше делать с этой территорией?", – озвучил Ступак.

Он подытожил, что у него нет сегодня ответа на этот вопрос. Ступак выразил надежду, что украинской власти определенным образом удастся втулить Курщину России и вернуть часть украинских земель. Но это пока, по мнению Ступака, очень сомнительно.