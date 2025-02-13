Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова глави Пентагону під час пресконференції після зустрічі з міністрами оборони НАТО.

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Яку дивну заяву зробив Піт Гегсет щодо війни в Україні

Піт Гегсет відкинув аргументи, що той факт, що президент США сів за стіл переговорів зараз, – це вже нібито відверто піти на поступки Владіміру Путіну. За словами глави Пентагону, існує причина, чому переговори відбуваються саме зараз, всього через кілька тижнів після того, як Трамп склав присягу на посаду президента.

Владімір Путін відповідає на силу. Він вторгся до Криму у 2014 році, а не під час президентства Дональда Трампа. За 4 роки, з 2016 по 2020, російської агресії не було. У 2022 році Владімір Путін здійснив агресію проти України. Знову ж таки, не тоді, коли Трамп був президентом США. Тож будь-які припущення, що президент Трамп робить щось, окрім як веде переговори з позиції сили, є очевидно історично невірними та фальшивими,

– заявив міністр оборони США.

Він також заявив, що за столом перемовин наразі "немає більш ідеального кандидата" ніж Дональд Трамп. Адже він діє з позиції сили, щоб мати справу як Зеленським, так і з Путіним.

"Ніхто не отримає все, що хоче, розуміючи, хто скоїв агресію в першу чергу. Але я кидаю виклик будь-кому, хто може назвати світового лідера в цей момент, з авторитетом і силою, який може привести цих двох лідерів за стіл переговорів і встановити міцний мир, який, зрештою, слугуватиме інтересам України, та зупинить вбивства і смерть", – сказав Гегсет.

Глава Пентагону резюмував, що президент Трамп чітка дав зрозуміти, що хоче це зробити. Він також висловив сподівання, що мир врешті-решт буде гарантуватися силою європейців, які готові прийняти допомогу.