Ця заява пролунала в контексті дзвінка Трампа Путіну 12 лютого. Тоді мовилося, що така зустріч можлива у Саудівській Аравії. На Заході вже кажуть, що Путін чекав на цей момент три роки.

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Пєсков про зустріч Путіна і Трампа

Ідеться про те, що таку зустріч погодять і проведуть "доволі оперативно". Терміни не вказують, як і місце зустрічі. Ер-Ріяд називають можливим місцем.

Машину помічників і відомств уже запустили,

– так висловився речник диктатора про взаємодію між Москвою та Вашингтоном з підготовки зустрічі.

На запитання пропагандиста, чи не через розмову президентів перенесли засідання уряду, Пєсков відповів, що ні. Мовляв, дзвінок запланували на шосту вечора, але через графік президента засідання змістилося ближче до дзвінка. Тож його перенесли.

Цікаво, що ця зустріч у третій країні має відбутися раніше, аніж обмін візитами між Путіним і Трампом. 12 лютого Путін запросив Трампа у Росію й отримав зустрічне запрошення до США.

А ще, за словами Пєскова, Путін і Трамп погодилися, що навіть найскладніші проблеми слід вирішувати за допомогою мирних переговорів.