Это заявление прозвучало в контексте звонка Трампа Путину 12 февраля. Тогда говорилось, что такая встреча возможна в Саудовской Аравии. На Западе уже говорят, что Путин ждал этого момента три года.

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Песков о встрече Путина и Трампа

Речь идет о том, что такую встречу согласуют и проведут "довольно оперативно". Сроки не указывают, как и место встречи. Эр-Рияд называют возможным местом.

Машину помощников и ведомств уже запустили,

– так высказался спикер диктатора о взаимодействии между Москвой и Вашингтоном по подготовке встречи.

На вопрос пропагандиста, не из-за разговора ли президентов перенесли заседание правительства, Песков ответил, что нет. Мол, звонок запланировали на шесть вечера, но из-за графика президента заседание сместилось ближе к звонку. Поэтому его перенесли.

Интересно, что эта встреча в третьей стране должна состояться раньше, чем обмен визитами между Путиным и Трампом. 12 февраля Путин пригласил Трампа в Россию и получил встречное приглашение в США.

А еще, по словам Пескова, Путин и Трамп согласились, что даже самые сложные проблемы следует решать с помощью мирных переговоров.