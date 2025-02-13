Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главы Пентагона во время пресс-конференции после встречи с министрами обороны НАТО.

К теме "Машину уже запустили": Путин и Трамп договорились оперативно провести встречу

Какое странное заявление сделал Пит Хегсет о войне в Украине

Пит Хегсет отверг аргументы, что тот факт, что президент США сел за стол переговоров сейчас, – это уже якобы откровенно пойти на уступки Владимиру Путину. По словам главы Пентагона, существует причина, почему переговоры происходят именно сейчас, всего через несколько недель после того, как Трамп принял присягу на должность президента.

Владимир Путин отвечает на силу. Он вторгся в Крым в 2014 году, а не во время президентства Дональда Трампа. За 4 года, с 2016 по 2020, российской агрессии не было. В 2022 году Владимир Путин совершил агрессию против Украины. Опять же, не тогда, когда Трамп был президентом США. Поэтому любые предположения, что президент Трамп делает что-то, кроме как ведет переговоры с позиции силы, очевидно исторически неверными и фальшивыми,

– заявил министр обороны США.

Он также заявил, что за столом переговоров пока "нет более идеального кандидата" чем Дональд Трамп. Ведь он действует с позиции силы, чтобы иметь дело как с Зеленским, так и с Путиным.

"Никто не получит все, что хочет, понимая, кто совершил агрессию в первую очередь. Но я бросаю вызов любому, кто может назвать мирового лидера в этот момент, с авторитетом и силой, который может привести этих двух лидеров за стол переговоров и установить прочный мир, который, в конце концов, будет служить интересам Украины, и остановит убийства и смерть", – сказал Хегсет.

Глава Пентагона резюмировал, что президент Трамп четко дал понять, что хочет это сделать. Он также выразил надежду, что мир в конце концов будет гарантироваться силой европейцев, которые готовы принять помощь.