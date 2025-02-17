Про це Володимир Зеленський розповів журналістам у понеділок, 17 лютого, за результатами візиту до ОАЕ, передає 24 Канал. На його думку, саме цього не вистачало європейським країнам.

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На що вплинули обговорення в Мюнхені

Мені всі сказали, що те, що відбулося зараз у Мюнхені, пришвидшило абсолютно все. І та швидка Америка, яка дуже швидка всюди. Мені здається, не вистачало швидкості Європі...

– зауважив президент України.

Зокрема, проявом пришвидшення він назвав екстрений саміт лідерів, який сьогодні скликає в Парижі президент Франції Еммануель Макрон.

У ньому візьмуть участь президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, президент Європейської ради Антоніу Кошта та глави урядів Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі, Іспанії, Нідерландів і Данії.

Обов'язково буде звіт того, що вони пропонують, як вони це бачать. Тобто все пришвидшилось дуже сильно,

– сказав Зеленський про саміт.

Він також додав, що Мюнхенська конференція змінила "сигнали України". Президент назвав це своєю головною місією там, яку виконали.

А от глава польського уряду Дональд Туск не в захваті від результатів Мюнхенської конференції. Йому сподобалося це місце як туристу, але як історик і політик він заявив – "Мюнхен. Ніколи знову".