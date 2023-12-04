Как подготовиться к будущему

Как вы знаете, будущее не неизвестно. Его никто не знает и никто не гарантирует вам, что ваши планы на будущее сбудутся.

Читайте также Блокада границы между Польшей и Украиной: ближайшие дни будут очень важны

Для работы с будущим используется ряд инструментов, где сценарный анализ один из них. Этот процесс сложно автоматизировать и технологизировать.

Тренды не линейны – появление одного фактора может развернуть тренд на 180 градусов и создать новые. В результате, сценариев будущего есть множество. Так как к нему готовиться?

Здесь лучше подходит старая поговорка: "Надейся на лучшее, готовься к худшему". Писатели фантасты соперничают в описании драматических и трагических сценариев, чтобы ознакомившись с ними, мы были к ним более готовы. Поэтому я собрал список книг о третьей мировой, которые появились недавно.

Они характеризуются следующими темами:

ключевой вектор борьбы будет между США и Китаем;

Северная Корея – основной риск начала ядерной войны, а за ней и ядерной зимы;

Россия, безусловно, будет участником третьей мировой, но скорее как триггер, а не сторона конфликта;

Украина также упоминается, но только в контексте европейского театра боевых действий;

много внимания уделяется тому, что США и западные страны просто не готовы к третьей мировой.

Приведу краткий список некоторых книг, опубликованных относительно недавно.

Список книг о третьей мировой войне

1. "Красный Металл" (2019 год), авторы Марк Грини и Хантел Рипли Роулингс.

Отчаявшийся Кремль пользуется военным кризисом в Азии, чтобы одновременно нанести удар по Западной Европе и напасть на Восточную Африку. Он пытается оккупировать месторождения полезного ископаемого, которые дадут России беспрецедентный контроль на несколько поколений над мировым сектором высоких технологий.

2. "Призначный флот: Роман о следующей мировой войне" (2015), авторы Питер Ворен Сингер и Август Коул.

США, Китай и Россия наблюдают друг за другом в версии холодной войны XXI века, внезапно обостряющейся на море, суше, воздухе, космическом пространстве и в киберпространстве. Боевые действия охватывают все: от потайных ударов роботов-дронов до старых военных кораблей "флота-призрака" ВМФ. Пилоты-истребители совершают атаку в стиле Перл-Гарбора. Американские ветераны становятся низкотехнологичными повстанцами. Хакеры-подростки сражаются на цифровых площадках, а миллиардеры Кремниевой долины мобилизуются для кибервойны.

3. "Красная линия" (2017), автор Уолт Грег.

Третья мировая война разгорается за считанные секунды, когда возрождающаяся российская империя наносит смертельный броневой удар в сердце Германии. Под мощной вьюгой, обеспечивающей прикрытие, российские танки с грохотом мчатся по автобанам, тогда как тайные группы спецназа наносят удары по уязвимым командным пунктам.

Им противостоят недостаточно укомплектованные американские войска. Недостаток численности они компенсируют отличным вооружением и подготовкой.

К теме Что делать на новом этапе войны?

4. "Нападение огнем" (2020), автор Хантер Рипли Роулингс.

Он рассказывает о возможном сценарии третьей мировой войны, которая начинается из-за конфликта между США и Китаем. В романе рассказывается, что КНР начинает наращивать свое военное присутствие в Южно-Китайском море. США отвечают на это увеличением своего военного присутствия в регионе. В результате между двумя странами возникает напряженность, что приводит к военному конфликту.

Конфликт начинается с того, что китайские войска нападают на Тайвань. США отвечают авиаударами по китайским войскам. В результате конфликта погибает большое количество людей, как с американской, так и с китайской стороны.

Конфликт быстро распространяется на другие регионы мира. Китай начинает оказывать поддержку войскам в Северной Корее, а США отвечают увеличением своего военного присутствия в регионе. Война также переносится в Европу, где происходит столкновение американских и китайских войск в Польше.

5. "Убийственный ящик" (2021), Хантер Рипли Роулингс.

В Альпах разбивается новейший пассажирский самолет, на борту которого находятся 316 человек, среди которых и чиновники из США. Расследование крушения поручают агенту Бюро расследований и анализов в области безопасности гражданской авиации Матье Вассеру. Вскоре Вассер обнаруживает, что катастрофа была спланирована. Он также узнает, что за этим стоит влиятельная международная группировка, стремящаяся создать новый мировой порядок.

6. "2034: Роман о предстоящей мировой войне" (2021), авторы Эллиот Аккерман и Джеймс Ставридис.

12 марта 2034 года коммодор ВМС США Сара Хант находится на мостике своего флагмана, эсминца управляемых ракет USS John Paul Jones, проводя обычное патрулирование свободы судоходства в Южно-Китайском море, когда ее корабль обнаруживает траулер без флага в открытом море. В тот же день летчик морской пехоты США майор Крис "Ведж" Митчелл летит на F35E Lightning над Ормузским проливом. Он использует новую технологию малозаметности, заигрывая с иранским воздушным пространством.

В тот день "Ведж" окажется в иранском пленнике, а эсминец Сары Хант будет лежать на дне моря, утопленный китайскими военно-морскими силами. Корабли и самолеты США беззащитны. За один день вера Америки в стратегическое превосходство ее вооруженных сил разбилась в клочья. Наступает новая, ужасная эпоха…

Важно После Нового года россиянам в Авдеевке станет еще грустнее

7. "Первый удар" (2021), Бобби Акарт.

Ядерная война может убить миллионы – ядерная зима убьет миллиарды. Очень "оптимистический" роман.

8. "Доклад Комиссии 2020 года о ядерных атаках Северной Кореи против США: умозрительный роман" (2018), автор Джеффри Льюис.

В романе рассказывается, что Северная Корея в 2020 году совершает две ядерные атаки на США. Первая атака совершается на город Сиэтл, а вторая – на город Вашингтон, округ Колумбия. В результате атак погибает более 100 000 человек. Комиссия, которая расследует эти атаки, заключает, что они были совершены по приказу северокорейского лидера Ким Чен Ына. Комиссия также выясняет, что США не были готовы к таким атакам.

9. "Вторжение" (2015), автор Эрик Гарри.

После вторжения Китая на территорию Азии, Европы и Карибского бассейна стало очевидно, что четырех тысяч миль океана недостаточно, чтобы защитить Северную Америку от Китая. Осада начинается, и Бейкер в ответ объявляет войну Китаю.

10. "Время Ч" (2019), авторы Барт Говен и Джоэл Радунцель.

Август 1991 года. Советский поклонник жесткой линии Павел Медведев знает, что только кровопролитие может спасти СССР от полного распада. Война разгорается по всему земному шару, но тяжелее всего на крайнем севере, где солдатам и гражданским лицам приходится бороться не только с врагом, но и с неумолимыми стихиями. Поскольку в обоих направлениях развернуты арсеналы высокотехнологичного оружия, конечной наградой может оказаться не победа, а выживание.

11. "Насильственный мир: война с Китаем: последствия Армагеддона" (2020), автор Дэвид Пойер.

В следующей части сериала Дэвида Пойера о войне с Китаем взаимное истощение после масштабного обмена ядерными ударами уступает место насильственному миру. В Пекине беспорядки, у Сянцзяни – революция, российский флот захватывает богатую ресурсами Маньчжурию.

12. "Поле битвы в Китае" (2018), авторы Джеймс Розон и Миранда Уотсон.

Есть только один вопрос – применит ли Китай свое ядерное оружие? В этом шахматном матче войны настал финал.

Серию Red Storm лучше всего читать в правильном порядке, поскольку каждая книга основана на предыдущей работе. Порядок чтения:

книга 1: "Поле битвы в Украине";

книга 2: "Поле битвы в Корее";

книга 3: "Поле битвы в Тайване";

книга 4: "Поле битвы в Тихом океане";

книга 5: "Поле битвы в России";

книга 6: "Поле битвы в Китае"

13. "Свержение: война с Китаем и Северной Кореей – падение империи" (2019), автор Дэвид Пойер.

США и их союзные войска сражаются за выживание в мировой войне с Китаем. Но по мере того, как союзники готовят финал войны, сложный танец глобальной войны, на суше и на море наконец-то спровоцирует ядерный армагеддон, которого весь мир боялся почти столетие.

Заметьте Экспорт российской нефти сократился: настоящая причина удивит

14. "Глубокая война: война с Китаем и Северной Кореей – ядерная пропасть" (2018), автор Дэвид Пойер.

Война против Китая становится ужасной, поскольку США борются за выживание в этом увлекательном триллере с участием командующего ВМС Дэна Ленсона. После того как США переживают разрушительную ядерную атаку, они сталкиваются с нехваткой продовольствия, отключениями электроэнергии, кибератаками и атаками искусственного интеллекта, а также разрушенной экономикой.

15. "Арктическое море" (2021), автор Дэвид Пойер.

В Арктическом море Америке грозит новое разрушительное оружие, к которому она не готова.

16. "Красный лед" (2018), автор Уильям Дитц.

Третья мировая война длится уже месяц. После атаки и потопления эсминца USS Stacy Heath китайцы вторгаются в Тибет, а Индия контратакует. Вместо того чтобы позволить китайцам захватить контроль над субконтинентом, США посылают в бой 20 000 американских солдат и морских пехотинцев.

Россияне используют возможность напасть на Украину, что не оставляет НАТО иного выбора, как ответить. Начинается наземная полноценная война. Между тем в 7000 милях к северу российские войска проводят учения под названием RED ICE, но это не обучение. Если американские войска не смогут остановить врага, россияне высадятся на американской земле. Достижение, которое нанесет огромный удар моральному духу Америки и отнимет столь необходимые ресурсы для конфликтов в Европе и Азии.

Книг на тему третьей мировой войны действительно гораздо больше. Но у меня вопрос – а со сценариями развития и завершения украинской освободительной войны кто-то работает?