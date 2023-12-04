Як підготуватися до майбутнього

Як ви знаєте, майбутнє не є невідомим. Його ніхто не знає і ніхто не гарантує вам, що ваші плани на майбутнє збудуться.

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Для роботи з майбутнім використовують низку інструментів, де сценарний аналіз один з них. Цей процес складно автоматизувати та технологізувати.

Тренди не лінійні – поява одного фактора може розгорнути тренд на 180 градусів та створити нові. У результаті, сценаріїв майбутнього є безліч. Тож як до нього готуватися?

Тут найкраще підходить стара приказка: "Сподівайся на краще, готуйся до гіршого". Письменники фантасти змагаються в описі драматичних і трагічних сценаріїв, щоб ознайомившись з ними, ми були більше до них готові. Тому я зібрав перелік книг про третю світову, які з'явилися нещодавно.

Вони характеризуються такими темами:

ключовий вектор боротьби буде між США та Китаєм;

Північна Корея – основний ризик початку ядерної війни, а за нею і ядерної зими;

Росія, безумовно, буде учасником третьої світової, але скоріше як тригер, а не сторона конфлікту;

Україна також згадується, але лише в контексті європейського театру бойових дій;

багато уваги приділяється тому, що США та західні країни просто не готові до третьої світової.

Наведу короткий список деяких книг, опублікованих відносно недавно.

Список книг про третю світову війну

1. "Червоний Метал" (2019 рік), автори Марк Грині та Хантер Ріплі Роулінгс.

Кремль, який зневірився, користується військовою кризою в Азії, щоб одночасно завдати удару по Західній Європі і напасти на Східну Африку. Він намагається окупувати родовища корисних копалин, які дадуть Росії безпрецедентний контроль на кілька поколінь над світовим сектором високих технологій.

2. "Флот-примара: Роман про наступну світову війну" (2015), автори Пітер Ворен Сінгер та Август Коул.

США, Китай та Росія спостерігають один за одним у версії холодної війни XXI століття, яка раптово загострюється на морі, суші, повітрі, космічному просторі та у кіберпросторі. Бойові дії охоплюють все: від потайних ударів роботів-дронів до старих військових кораблів "флоту-примари" ВМФ. Пілоти-винищувачі здійснюють атаку в стилі Перл-Гарбора. Американські ветерани стають низькотехнологічними повстанцями. Хакери-підлітки борються на цифрових майданчиках, а мільярдери Кремнієвої долини мобілізуються для кібервійни.

3. "Червона лінія" (2017), автор Волт Грег.

Третя світова війна розгоряється за лічені секунди, коли російська імперія, що відроджується, завдає смертельного броньового удару у серці Німеччини. Під потужною завірюхою, що забезпечує прикриття, російські танки з гуркотом мчать автобанами, тоді як таємні групи спецпризначенців завдають ударів по вразливих командних пунктах.

Їм протистоять недостатньо укомплектовані американські війська. Недолік чисельності вони компенсують чудовим озброєнням та підготовкою.

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4. "Напад вогнем" (2020), автор Хантер Ріплі Роулінгс.

Він розповідає про можливий сценарій третьої світової війни, яка розпочинається через конфлікт між США та Китаєм. У романі розповідається про те, що КНР починає нарощувати свою військову присутність у Південнокитайському морі. США відповідають на це збільшенням своєї військової присутності у регіоні. У результаті між двома країнами виникає напруженість, що призводить до воєнного конфлікту.

Конфлікт починається із того, що китайські війська нападають на Тайвань. США відповідають авіаударами по китайських військах. Внаслідок конфлікту гине велика кількість людей, як з американського, так і з китайського боку.

Конфлікт швидко поширюється на інші регіони світу. Китай починає надавати підтримку військам у Північній Кореї, а США відповідають збільшенням своєї військової присутності у регіоні. Війна також переноситься до Європи, де відбувається зіткнення американських та китайських військ у Польщі.

5. "Вбивчий ящик" (2021), Хантер Ріплі Роулінгс.

В Альпах розбивається найновіший пасажирський літак, на борту якого перебувають 316 осіб, серед яких і урядовці з США. Розслідування катастрофи доручають агенту Бюро розслідувань та аналізів у галузі безпеки цивільної авіації Матьє Вассеру. Незабаром Вассер виявляє, що катастрофу було сплановано. Він також дізнається, що за цим стоїть впливове міжнародне угруповання, яке прагне створити новий світовий порядок.

6. "2034: Роман про наступну світову війну" (2021), автори Елліот Акерман та Джеймс Ставрідіс.

12 березня 2034 року комодор ВМС США Сара Хант перебуває на містку свого флагмана, есмінця керованих ракет USS John Paul Jones, проводячи звичайне патрулювання свободи судноплавства в Південнокитайському морі, коли її корабель виявляє тралер без прапора у відкритому морі. Того ж дня льотчик морської піхоти США майор Кріс "Ведж" Мітчелл летить на F35E Lightning над Ормузькою протокою. Він використовує нову технологію малопомітності, заграючи з іранським повітряним простором.

У той день "Ведж" опиниться в іранському бранці, а есмінець Сари Хант лежатиме на дні моря, потоплений китайськими військово-морськими силами. Кораблі та літаки США беззахисні. За один день віра Америки в стратегічну перевагу її збройних сил розлетілася на шматки. Настає нова, жахлива епоха…

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7. "Перший удар" (2021), Боббі Акарт.

Ядерна війна може вбити мільйони – ядерна зима вб'є мільярди. Дуже "оптимістичний" роман.

8. "Доповідь Комісії 2020 року про ядерні атаки Північної Кореї проти США: умоглядний роман" (2018), автор Джеффрі Льюїс.

У романі розповідається про те, що Північна Корея у 2020 році робить дві ядерні атаки на США. Перша атака відбувається на місто Сіетл, а друга – на місто Вашингтон, округ Колумбія. Внаслідок атак гине понад 100 000 людей. Комісія, яка розслідує ці атаки, робить висновок, що вони були скоєні за наказом північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Комісія також з'ясовує, що США були не готові до таких атак.

9. "Вторгнення" (2015), автор Ерік Гаррі.

Після вторгнення Китаю на територію Азії, Європи та Карибського басейну стало очевидним, що чотирьох тисяч миль океану недостатньо, щоб захистити Північну Америку від Китаю. Облога починається, і Бейкер у відповідь оголошує війну Китаю.

10. "Час Ч" (2019), автори Барт Говен та Джоел Радунцель.

Серпень 1991 року. Радянський прихильник жорсткої лінії Павло Медведєв знає, що лише кровопролиття може врятувати СРСР від повного розпаду. Війна розгорається по всій земній кулі, але найважче на крайній півночі, де солдатам і цивільним особам доводиться боротися не лише з ворогом, а й з невблаганними стихіями. Оскільки в обох напрямках розгорнуті арсенали високотехнологічної зброї, кінцевою нагородою може стати не перемога, а виживання.

11. "Насильницький світ: війна з Китаєм: наслідки Армагеддону" (2020), автор Девід Поєр.

У наступній частині серіалу Девіда Поєра про війну з Китаєм взаємне виснаження після масштабного обміну ядерними ударами поступається місцем насильницькому світу. У Пекіні заворушення, у Сянцзяні – революція, російський флот захоплює багату на ресурси Маньчжурію.

12. "Поле битви Китай" (2018), автори Джеймс Розон та Міранда Вотсон.

Є лише одне питання – чи застосує Китай свою ядерну зброю? У цьому шаховому матчі війни настав фінал.

Серію Red Storm найкраще читати у правильному порядку, оскільки кожна книга ґрунтується на попередній роботі. Порядок читання:

книга 1: "Поле битви в Україні";

книга 2: "Поле битви у Кореї";

книга 3: "Поле битви у Тайвані";

книга 4: "Поле битви у Тихому океані";

книга 5: "Поле битви у Росії";

книга 6: "Поле битви у Китаї".

13. "Повалення: війна з Китаєм та Північною Кореєю – падіння імперії" (2019), автор Девід Поєр.

США та їхні союзні війська борються за виживання у світовій війні з Китаєм. Але в міру того, як союзники готують фінал війни, складний танець глобальної війни, на суші та на морі нарешті спровокує ядерний армагеддон, якого весь світ боявся майже століття.

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14. "Глибока війна: війна з Китаєм та Північною Кореєю – ядерна прірва" (2018), автор Девід Поєр.

Війна проти Китаю стає жахливою, оскільки США виборюють виживання в цьому захопливому трилері за участю командувача ВМС Дена Ленсона. Після того як США переживають руйнівну ядерну атаку, вони стикаються з нестачею продовольства, відключеннями електроенергії, кібератаками та атаками штучного інтелекту, а також зруйнованою економікою.

15. "Арктичне море" (2021), автор Девід Поєр.

В Арктичному морі Америці загрожує нова руйнівна зброя, до якої вона не готова.

16. "Червоний лід" (2018), автор Вільям Дітц.

Третя світова війна триває вже місяць. Після атаки та потоплення есмінця USS Stacy Heath китайці вдираються у Тибет, а Індія контратакує. Замість того, щоб дозволити китайцям захопити контроль над субконтинентом, США посилають у бій 20 000 американських солдатів та морських піхотинців.

Росіяни використовують можливість напасти на Україну, що не залишає НАТО іншого вибору, як відповісти. Починається повноцінна наземна війна. Тим часом за 7000 миль на північ російські війська проводять навчання під назвою RED ICE, але це не навчення. Якщо американські війська не зможуть зупинити ворога, росіяни висадяться на американській землі. Досягнення, яке завдасть величезного удару моральному духу Америки й забере такі необхідні ресурси для конфліктів у Європі та Азії.

Книг на тему третьої світової війни насправді набагато більше. Але в мене питання – а зі сценаріями розвитку та завершення української визвольної війни хтось працює?