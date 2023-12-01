Погода решила взять все в свои руки

Я предупреждаю интересующихся объемами экспорта российской сырой нефти и нефтепродуктов.

Читайте также Как российские политтехнологи годами изучали Украину при разных политиках

Внимание: сейчас уже появляются разные оптимистические аналитические сообщения в иностранных бизнес-СМИ и информационных агентствах о якобы сокращении в ноябре 2023 года экспорта российской "кровавой нефти", которая является для России главным источником финансирования войны против Украины.

Пока мы видим в этом лишь влияние мощных – иногда даже экстремальных – штормов и циклонов, фиксировавшихся во второй половине ноября в Черном и Азовском морях. На первой карте изображено более 110 танкеров, перевозящих российскую нефть и нефтепродукты (ну и казахскую тоже).

Не менее 80 из них уже вторую неделю находятся вблизи Новороссийска-Туапсе.



110 танкеров находились вблизи Новороссийска / Карта автора

К теме Как Украина будет защищать "зерновой коридор" от врага

На карте №2 можно увидеть, какие сложные траектории своего движения они "рисуют" в связи с штормами и очередью. Дело в том, что не только усложнены операции по швартовке, но еще больше – в сильные штормы невозможна работа буксиров, лоцманских катеров, катеров таможенной службы и т.д.



Как двигается водный транспорт из-за сильного шторма / Карта автора