Посол Украины Оксана Маркарова рассказала в эфире телемарафона, что встреча украинской делегации с Майком Джонсоном была очень теплой и очень продуктивной, пишет 24 Канал.

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Что сказала Макарова о встрече со спикером Палаты представителей США

Оксана Макарова рассказала, что в украинскую делегацию входили:

глава Верховной Рады Руслан Стефанчук,

министр обороны Рустем Умеров,

руководитель ОП Андрей Ермак,

посол Украины в США.

Посол рассказала, что большинство времени 5 декабря они провели в Конгрессе, встречаясь с председателями комитетов США и группой поддержки Украины в Сенате США. Макарова объяснила, что Украина пока не там, где бы хотела быть.

Тот пакет, который мы ожидаем, будет проголосован, в котором будет существенная помощь Украине – вооруженная, финансовая и гуманитарная. Его предложила администрация Байдена и находится на рассмотрении в Сенате и Палате представителей. К нему добавилась еще одна часть. Это вопрос южной границы США. Это вопрос, касающийся внутренней политики Соединенных Штатов. Это и сейчас наиболее горячая и обсуждаемая тема,

– заявила Оксана Макарова.

По ее словам, вопрос о выделении оружия Украине уже не дискутируется, ведь он имеет двухпартийную поддержку. Кроме того, не поднимается вопрос выделения Украине большой бюджетной помощи.

"Действительно активно обсуждалось, нужна ли нам такая большая бюджетная помощь, может ли ее нужно сократить. На сегодняшний день положительно… И этот текст мы увидели в Сенате, что все эти цифры не только не уменьшены, но и некоторые из них увеличены в предложении", – заявила Макарова.

Однако, по ее словам, этот законопроект не включает согласованную позицию по границе США. И некоторые республиканцы заявили, что именно потому не будут поддерживать проект закона.

Посол пояснила, что даже в случае, если 6 декабря не проголосуют за проект, то это техническая неподдержка и она не касается Украины.

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Что этому предшествовало