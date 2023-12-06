Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, комментируя ситуацию в американском парламенте. Маркером этого стало, в частности, ветирование отдельного пакета помощи для Израиля.
Вашему вниманию "Денег нет, времени не хватает": Белый дом срочно просит Конгресс выделить помощь Украине
"Его в Сенате завалили демократы – они просто его ветировали и не пропустили дальше в Белый дом", – напомнил Клочок.
Так, двухпалатный законодательный орган США имеет серьезные препятствия для любых сомнительных инициатив, в частности от республиканцев. Хотя Палата представителей таки проголосовала за отдельную помощь Израилю.
В США сохраняется двухпартийная поддержка Украины
"У меня нет сомнений, что и республиканцы, и демократы в большинстве понимают необходимость оказания помощи Украине", – подчеркнул Клочок.
В США понимают важность помогать Украине: смотрите видео 24 Канала
Конечно, сегодня напрашиваются некоторые выводы о меньшей поддержке республиканцев. Но все их противоречивые заявления важно рассматривать именно в контексте политического противостояния с демократами на фоне предстоящих выборов.
Военная помощь от США: последние новости
- Президент Владимир Зеленский обратится в Сенат США в преддверии голосования за военную помощь для Украины. Это произойдет 5 декабря через защищенную видеоконференцию.
- Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что американское правительство не сможет помогать Украине, если парламент не утвердит соответствующее финансирование.
- Однако есть надежда, что общий пакет военной помощи для Украины и Израиля будет принят до конца текущего года. В частности, Киев может получить 61,3 миллиарда долларов.