Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, комментируя ситуацию в американском парламенте. Маркером этого стало, в частности, ветирование отдельного пакета помощи для Израиля.

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"Его в Сенате завалили демократы – они просто его ветировали и не пропустили дальше в Белый дом", – напомнил Клочок.

Так, двухпалатный законодательный орган США имеет серьезные препятствия для любых сомнительных инициатив, в частности от республиканцев. Хотя Палата представителей таки проголосовала за отдельную помощь Израилю.

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"У меня нет сомнений, что и республиканцы, и демократы в большинстве понимают необходимость оказания помощи Украине", – подчеркнул Клочок.

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Конечно, сегодня напрашиваются некоторые выводы о меньшей поддержке республиканцев. Но все их противоречивые заявления важно рассматривать именно в контексте политического противостояния с демократами на фоне предстоящих выборов.

Обратите внимание! По результатам опроса Quinnipiac, 49% республиканцев считают, что поддержка Украины отвечает национальным интересам США. Среди демократов так считают 87%.

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