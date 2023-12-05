Президент Украины выступит перед сенаторами 5 декабря на закрытом брифинге. Ранее в Белом доме призвали Конгресс срочно выделить помощь Киеву.
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Что известно о целях выступления Зеленского перед сенаторами США
Журналисты со ссылкой на лидера большинства в Сенате Чака Шумера (республиканца от штата Нью-Йорк) написали, что Владимир Зеленский выступит перед верхней палатой Конгресса США, чтобы проинформировать сенаторов о:
- состояние войны в Украине;
- необходимость очередного пакета военной помощи.
Это выступление состоится за день до того, как Сенат должен проголосовать относительно того, перейти ли к законодательному механизму для оказания чрезвычайной внешней помощи на сумму 106 миллиардов долларов, который включает более 61 миллиарда долларов – для Украины.
Администрация пригласила президента Зеленского выступить перед сенаторами... В рамках нашего завтрашнего (5 декабря – 24 Канал) закрытого брифинга, чтобы мы могли услышать непосредственно от него, что именно стоит на кону этого голосования,
– заявил Чак Шумер.
Он призвал сенаторов присутствовать на этом важном брифинге.
В Белом доме сделали заявление о помощи Украине
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге 4 декабря призвал Конгресс выделить дополнительное финансирование Украины. По его словам:
- любой член Конгресса, не поддерживающий финансирование Украины, голосует за результат, который облегчит Путину победу;
- призвал конгрессменов выделить дополнительное финансирование Украине, ведь отказ поможет Путину.
Мы считаем, что это неправильный урок истории, и каждый член Конгресса – демократ и республиканец – должен проголосовать в поддержку этого решения,
– заверил советник Джо Байдена по нацбезопасности.
Владимир Зеленский ранее говорил, что "без финансовой поддержки США и НАТО мы эту войну проигрываем".
Глава Пентагона Ллойд Остин объяснял 31 октября на слушании в сенатском Комитете по ассигнованиям, что украинский лидер не преувеличивает. По словам министра обороны США, если они не будут поддерживать Украину, Путин победит и не остановится на нашей стране.
Что известно о помощи Украине от США
- Конгресс США 1 октября принял законопроект о временном бюджете, однако в нем не предусмотрены деньги на помощь Украине. Тогда заявили, что их выделение будет рассмотрено отдельно.
- Уже 20 октября президент США Джо Байден пригласил в Конгресс США 106 миллиардов для Украины и Израиля. Из них более 60 – планировали отправить Киеву.
- Издание Politico писало, что в Конгрессе республиканцы угрожают демократам заблокировать выделение помощи Украине, если не будет решения по безопасности американских границ. Ведь республиканцы хотят повысить стандарты для получения убежища в США, однако демократы не соглашаются с этим.
- Уже 4 декабря администрация Джо Байдена призвала Конгресс предоставить помощь Украине. Ведь от этого зависит ситуация на фронте.
- Директор Управления и бюджета Шаланда Янг предупредила, что без действий Конгресса до конца 2023 года закончатся ресурсы для закупки большего количества оружия и оборудования для Украины, а также для предоставления оборудования по военным запасам США.