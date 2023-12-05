Президент України виступатиме перед сенаторами 5 грудня на закритому брифінгу. Раніше у Білому домі закликали Конгрес терміново виділити допомогу Києву.

Дивіться також Велика загроза: у Білому домі пояснили, без чого США не зможуть передавати Україні зброю

Що відомо про мету виступу Зеленського перед сенаторами США

Журналісти з посиланням на лідера більшості в Сенаті Чака Шумера (республіканця від штату Нью-Йорк) написали, що Володимир Зеленський виступить перед верхньою палатою Конгресу США, щоб проінформувати сенаторів про:

стан війни в Україні;

необхідність чергового пакету військової допомоги.

Цей виступ відбудеться за день до того, як Сенат має проголосувати щодо того, чи перейти до законодавчого механізму для надання надзвичайної зовнішньої допомоги на суму 106 мільярдів доларів, який включає понад 61 мільярд доларів – для України.

Адміністрація запросила президента Зеленського виступити перед сенаторами... В рамках нашого завтрашнього (5 грудня – 24 Канал) закритого брифінгу, щоб ми могли почути безпосередньо від нього, що саме стоїть на кону цього голосування,

– заявив Чак Шумер.

Він закликав сенаторів бути присутніми на цьому важливому брифінгу.

У Білому домі зробили заяву щодо допомоги Україні

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу 4 грудня закликав Конгрес виділити додаткове фінансування Україні. За його словами:

будь-який член Конгресу, який не підтримує фінансування України, голосує за результат, який полегшить Путіну перемогу;

закликав конгресменів виділити додаткове фінансування Україні, адже відмова допоможе Путіну.

Ми вважаємо, що це неправильний урок історії, і що кожен член Конгресу – демократ і республіканець – повинен проголосувати на підтримку цього рішення,

– запевнив радник Джо Байдена з нацбезпеки.

Володимир Зеленський раніше говорив, що "без фінансової підтримки США і НАТО ми цю війну програємо".

Глава Пентагону Ллойд Остін пояснював 31 жовтня на слуханні у сенатському Комітеті з асигнувань, що український лідер не перебільшує. За словами міністра оборони США, якщо вони не будуть підтримувати Україну, то Путін переможе й не зупиниться на нашій країні.

Що відомо про допомогу Україні від США