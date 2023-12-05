Это решение президент принял "в последнюю минуту" из-за срочного поступившего к нему вопроса. Об этом со ссылкой на заявление лидера большинства в Сенате Чака Шумера сообщил журналист телеканала CNN Джим Сьютто в соцсети Х, ранее известном как твиттер. 24 Канал.
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Зеленский в последний момент отменил выступление перед сенаторами
Сьютто отметил, что Владимир Зеленский не выступит на секретном военном брифинге для американских сенаторов. В то же время причина, по которой глава государства должен был отменить свое выступление, доподлинно неизвестна.
Журналист также отметил, что Зеленский также не явился виртуально на брифинге в Палате представителей.
К тому же народный депутат от партии "Голос" Александра Устинова, которая сейчас находится с рабочим визитом в Соединенные Штаты, отметила, что Сенат США может провалить голосование за помощь Украине. Так, камнем преткновения для демократов и республиканцев стал вопрос включения средств на укрепление границы с Мексикой.
В то же время Устинова подчеркнула, что участие Зеленского в закрытом брифинге, по ее информации, не состоялось не потому, что Сенат заблаговременно провалит голосование, а по ряду других причин. Однако, по ее мнению, все это произошло "к лучшему, зная уже результаты голосования 6 декабря".
Президент должен был обратиться в Палату представителей
- Журналисты издания The Hill отмечали, что Владимир Зеленский 5 декабря имел выступить перед американскими сенаторами перед тем как они будут голосовать за помощь Украине. Он призвал американцев присутствовать на этом важном брифинге.
- Во время своего обращения Зеленский должен был рассказать о состоянии войны в нашем государстве, а также объяснить, почему Украина нуждается в очередном пакете военной помощи. Свое выступление Зеленский должен был сделать по приглашению Белого дома.
- Стоит отметить, что в Белом доме срочно призвали Конгресс США принять решение о финансовой помощи Украине. Ведь средства, выделенные ранее сенаторами, могут закончиться к концу 2023 года.
- Директор Управления и бюджета Шаланда Янг предупредила американских лидеров, что если принятие помощи не произойдет до конца года, то это "поставит Киев на колени на поле боя". К тому же, по ее словам, это также "увеличит вероятность военных побед России".