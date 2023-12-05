Це рішення президент ухвалив "в останню хвилину" через термінове питання, яке надійшло до нього. Про це з посиланням на заяву лідера більшості в Сенаті Чака Шумера повідомив журналіст телеканалу CNN Джим Сьютто у соцмережі Х, раніше відомій як твітер, передає 24 Канал.

До теми Зеленський звернеться до сенаторів США напередодні голосування за допомогу Україні, – ЗМІ

Зеленський в останню мить скасував виступ перед сенаторами

Сьютто зазначив, що Володимир Зеленський не виступить на секретному військовому брифінгу для американських сенаторів. Водночас причина, через яку глава держави мусив скасувати свій виступ, достеменно не відома.

Журналіст також зазначив, що Зеленський також не з’явився віртуально на брифінгу в Палаті представників.

Зверніть увагу! Зеленський мав звернутися до американських сенаторів напередодні голосування стосовно фінансової допомоги України. Так, 20 жовтня президент США Джо Байден запросив у Конгресу США 106 мільярдів для України та Ізраїлю. З них понад 60 – планували відправити Києву.

Президент мав звернутися до Палати Представників