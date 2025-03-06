Такое мнение в эфире 24 Канала высказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, заметив, что Европа сильно оглядывается на позицию Соединенных Штатов. И вряд ли они смогут пойти им наперекор.

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Европа оглядывается на Штаты

Как отметил Клочок, в Европе действительно звучали "голоса", чтобы нарастить военную помощь для Украины, чтобы перекрыть американскую помощь. Но на практике этого нет. К примеру, Бельгия уже отложила передачу Украине истребителей F-16.

Также были громкие заявления президента Франции Эммануэля Макрона. Он действительно много помогает Украине. От них идет военная помощь. Но этого не всегда достаточно.

Были громкие заявления Макрона. Он выглядел едва ли не как лидер Европы. Это классно звучит. Но почему Франция нам дает не более 3 миллиардов евро помощи. У Макрона мощная армия. Но он боится отправить ее в Украину. Так отправьте ее. Выбьем россиян. И вопрос снят. Не будет никакой угрозы для Европы,

– сказал Клочок.

Европа прежде всего думает о собственных гарантиях безопасности от Соединенных Штатов. Им важно, чтобы американские войска находились на континенте. Поэтому они и будут работать на то, чтобы реализовать план Трампа. Это важно для сохранения сотрудничества Европы и США.

Украина должна быть более самодостаточной, чтобы влиять на мнение европейцев. Недавно звучали цифры, что наше государство производит около трети необходимого оружия. Если бы эту цифру удалось поднять до 90%, тогда можно было бы сильнее влиять на Европу.

Добавим, президент Владимир Зеленский 10 марта планирует осуществить визит в Саудовскую Аравию. После этого его команда останется для переговоров с американской делегацией.