Про це заявив координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі на брифінгу. Він різко відреагував на провальне голосування Сенату США по законопроєкту щодо міжнародної допомоги, передає 24 Канал.

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Кірбі розповів, за яких умов військові США братимуть участь у боях проти Росії

Кірбі гостро відреагував на те, що Сенат США заблокував голосування законопроєкту про пакет міжнародної допомоги. Відповідаючи на питання журналіста, чи може дійти до протистояння військових США з російськими окупантами, Кірбі відповів стверджувально. Він пояснив – якщо Росію не зупинити, то Путін не покине своїх імперіалістських планів, й у майбутньому Росія може напасти на східний фланг НАТО. Такий сценарій, на думку Кірбі, можливий за умови припинення підтримки України.

"Якщо ви перебуваєте у Капітолії та вірите у національну безпеку, то має бути непідробне занепокоєння щодо того, що станеться, якщо ви просто дозволите Путіну рухатися, дозволите йому отримати Україну. Не майте сумнівів, він не покине своїх стратегічних цілей щодо отримання цілої країни. Він не вірить в існування суверенної держави. Якщо ми не підтримаємо Україну, … і Путін отримає всю Україну, потім він стане проти східного флангу НАТО", – наголосив Кірбі.

Ба більше, він заявив, що за таких умов може пролитися американська кров, адже США дуже відповідально ставляться до зобов'язань п'ятої статті НАТО, яка передбачає колективну відповідальність у випадку нападу на одну з країн-членів Альянсу. Кірбі також додав – якщо в США вважають, що "ціна підтримки України надто висока", то у майбутньому вона може стати ще відчутнішою.

Якщо ви вважаєте, що ціна підтримки України висока зараз, просто уявіть наскільки вищою вона буде. Не лише національне багатство, але й американська кров. Якщо він (Путін – 24 Канал) почне протистояння з одним з наших союзників по НАТО, то, як також говорив президент, ми дуже серйозно сприймаємо зобов'язання за п'ятою статтею… Американці були б дуже залучені, якби Путін отримав цю стратегічну перемогу в Україні, а потім пішов проти одного з наших союзників по НАТО,

– заявив Кірбі.

Україна сподівається, що Сенат все ж підтримає законопроєкт

Пані посол України в США Оксана Маркарова повідомила, що найближчим часом законопроєкт про міжнародну допомогу можуть повторно винести на голосування. Вона також додала, що сенатори її запевняли – таке пов'язано не з Україною, а з внутрішньополітичними процесами. Річ у тім, що Республіканська партія заявила, що не може підтримати законопроєкт, в якому не буде питання південного кордону США та змін в міграційній політиці.

"Тому ми продовжуємо активну роботу з нашими колегами й на основі дуже продуктивних зустрічей цими днями, сподіваємося, що ще до Різдва Конгрес підтримає узгоджений пакет, в якому буде оборонна, бюджетна, гуманітарна та енергетична допомога для України на 2024 рік", – написала Маркарова у мережі.