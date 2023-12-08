Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности Роман Костенко, отметив, что морально-психологическое состояние украинских военных отличается в зависимости от направления фронта.

Смотрите также Ярмарка тщеславия: политические игры в США могут стать для Украины катастрофой

Ощущается нехватка боеприпасов

Как подчеркнул Костенко, если участок фронта более активный, то там серьезнее ощущается нехватка боеприпасов. Где проходит меньше боевых действий, там этот вопрос стоит не столь остро.

Но скажу так. Не помню, чтобы у нас было такое время, когда всего было достаточно. Сейчас нехватка боеприпасов ощущается особенно. Тем более, на фоне заявлений от международных партнеров, что будет уменьшаться международная помощь. Она реально уменьшается,

– сказал Костенко.

Смотрите разговор с Романом Костенко на ютубе 24 Канала

К примеру, сейчас поставляют меньше боеприпасов 155 калибра. Но есть надежда, что ЕС доведет свое обещание до конца и выработает 1 миллион боеприпасов.

Обратите внимание! Ранее ЕС обещал передать Украине миллион артиллерийских снарядов 155 калибра до марта 2024 года. Там не успевают столько изготовить до сих пор. Вопрос не в финансах, а в промышленных возможностях.

Война в Украине: коротко