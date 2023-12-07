В эксклюзивном интервью 24 Каналу советник главы ОПУ Михаил Подоляк отреагировал на провальное голосование Сената США по законопроекту о международной помощи.

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Современная политика очень напряженная

Как отметил советник главы ОПУ, что республиканцы и демократы четко понимают, о чем идет речь, когда мы говорим об Украине или Израиле. На Ближнем Востоке речь идет о защите от начала великой войны и доминирование репрессивных террористических режимов как ХАМАС или Хезболла. Относительно войны в Украине проблема вообще гораздо более глобальная. Ведь речь идет о глобальное лидерство в странах демократии.

Если ты не помогаешь сегодня Украине, ты говоришь, что мир не смог выиграть войну у одной авторитарной страны – России. В таком случае не будет существовать никаких глобальных правил и доминирования экспансии и шантажа. Россия будет вести себя гораздо наглее, чем сейчас. В США это осознают,

– сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что сейчас современная политика из-за распространения социальных сетей крайне напряжена. Идут острые внутренние дискуссии.

На этом фоне советник главы ОПУ выделил три ключевые вещи:

между республиканцами и демократами есть консенсус по поддержке Украины и Израиля;

есть эффективное понимание того, что такое война и как нужно продолжать поддержку Украины, которую демонстрирует администрация Джо Байдена. Они об этом постоянно говорят с конкретной аргументацией, четко объясняют последствия, если эта помощь не будет продолжена;

сейчас достаточно активно работает украинская масштабная делегация в составе спикера парламента и главы Офиса Президента, и министра обороны, большого количества депутатов.

Смотрите эксклюзивное интервью с советником главы ОПУ Михаил Подоляк в 18.00 на ютубе 24 Канала.

Понимание поддержки Украины абсолютно, ведь если Россия не проиграет, то международное право не будет существовать. Исходя из этого есть понимание, что если сегодня Соединенные Штаты не будут вкладываться и не инвестировать в Украину, то завтра придется инвестировать гораздо больше денег в свою безопасность. Кроме того, не факт, что удастся все это удержать под контролем.