Если Путин победит в Украине, то следующими целями российской агрессии могут стать страны НАТО. Об этом заявил президент США во время своего обращения к Конгрессу.

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Американским солдатам придется воевать

По словам американца, глава Кремля не остановится на Украине. Захватив ее, он пойдет дальше и будет атаковать союзников по НАТО. И тогда американским военным придется воевать с российскими оккупантами.

Байден удивился, что этого не могут понять республиканцы, которые до сих пор отказываются утверждать дополнительное финансирование для Украины. Он отметил, что те "держат в заложниках помощь" нашему государству.

Также президент обратился к Конгрессу с просьбой одобрить в конце концов предложенный им пакет помощи, где для Украины выделено 60 миллиардов долларов.

Справка: В октябре Байден подал в Конгресс запрос на общий пакет помощи для Израиля и Украины более чем на 105 миллиардов, из которых 61,4 млрд - для нашего государства. Впрочем, Конгресс его не поддержал.

Кроме того, американский лидер призвал привлечь Путина к ответственности за жестокие преступления, совершенные в Украине. Он подчеркнул, что США должны гордиться, что помогают добиться успеха величественному народу Украины, который почти два года противостоит амбициям прожорливого соседа.

США объявили о новом пакете помощи для Украины

В ходе своего выступления Байден объявил о предоставлении новой военной помощи Украине на 175 миллионов долларов. Речь идет о средствах ПВО, дополнительных боеприпасах для систем HIMARS, артиллерийских боеприпасах, высокоскоростных противорадиационных ракетах и противотанковых ракетах.

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