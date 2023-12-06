Если Путин победит в Украине, то следующими целями российской агрессии могут стать страны НАТО. Об этом заявил президент США во время своего обращения к Конгрессу.
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Американским солдатам придется воевать
По словам американца, глава Кремля не остановится на Украине. Захватив ее, он пойдет дальше и будет атаковать союзников по НАТО. И тогда американским военным придется воевать с российскими оккупантами.
Байден удивился, что этого не могут понять республиканцы, которые до сих пор отказываются утверждать дополнительное финансирование для Украины. Он отметил, что те "держат в заложниках помощь" нашему государству.
Также президент обратился к Конгрессу с просьбой одобрить в конце концов предложенный им пакет помощи, где для Украины выделено 60 миллиардов долларов.
Кроме того, американский лидер призвал привлечь Путина к ответственности за жестокие преступления, совершенные в Украине. Он подчеркнул, что США должны гордиться, что помогают добиться успеха величественному народу Украины, который почти два года противостоит амбициям прожорливого соседа.
США объявили о новом пакете помощи для Украины
В ходе своего выступления Байден объявил о предоставлении новой военной помощи Украине на 175 миллионов долларов. Речь идет о средствах ПВО, дополнительных боеприпасах для систем HIMARS, артиллерийских боеприпасах, высокоскоростных противорадиационных ракетах и противотанковых ракетах.
Конгресс пока не одобрил финансирование Украины на 2024 год: что известно
- Сегодня 6 декабря в Конгрессе США состоится первое голосование по выделению финансовой помощи Украине.
- Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что конгрессмены могут не поддержать продолжение финансирования поставок Украине из-за разногласий республиканцев и демократов.
- Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан дал понять, что без одобрения Конгрессом финансирования для Украины на 2024 год США не смогут поставлять Киеву вооружение.
- Белый дом направил срочную просьбу конгрессменам выделить деньги на военную и финансовую помощь Украине. У Байдена предупредили, что выделенные средства для помощи Киеву истекут к концу года.