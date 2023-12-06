Якщо Путін переможе в Україні, тоді наступними цілями російської агресії можуть стати країни НАТО. Про це заявив президент США під час свого звернення до Конгресу.

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Американським солдатам доведеться воювати

За словами американця, очільник Кремля не зупиниться на Україні. Захопивши її, він піде далі і атакуватиме союзників по НАТО. І тоді вже американським військовим доведеться воювати з російськими окупантами.

Байден подивувався, що цього не можуть усвідомити республіканці, які досі відмовляються затверджувати додаткове фінансування для України. Він зазначив, що ті "тримають у заручниках допомогу" нашій державі.

Також президент звернувся до Конгресу із проханням схвалити врешті-решт запропонований ним пакет допомоги, де для України виділено 60 мільярдів доларів.

Довідка: У жовтні Байден подав до Конгресу запит на спільний пакет допомоги для Ізраїлю та України на понад 105 мільярдів, з яких 61,4 млрд – для нашої держави. Втім, Конгрес його не підтримав.

Крім того, американський лідер закликав притягнути Путіна до відповідальності за жорстокі злочини, скоєні в Україні.

Він наголосив, що США мають пишатися, що допомагають досягти успіху величному народу України, який майже два роки протистоїть амбіціям ненажерливого сусіда.

США оголосили про новий пакет допомоги для України

Під час свого виступу Байден оголосив про надання нової військової допомоги Україні на 175 мільйонів доларів. Йдеться про засоби ППО, додаткові боєприпаси для систем HIMARS, артилерійські боєприпаси, високошвидкісні протирадіаційні ракети й протитанкові ракети.

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