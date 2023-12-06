Таку думку висловила пані посол України у США Оксана Маркарова в ефірі телемарафону. За її словами, причина всім відома – республіканці та демократи не дійшли згоди в питанні кордону.
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Водночас Макарова наголосила, що важливо, аби до Різдва законодавці у США ухвалили це рішення, щоб ЗСУ могли отримати зброю, а Київ – гроші та санкції, необхідні для продовження боротьби. Власне, саме для цього у Штатах працює українська делегація.
Звичайно, ми рухаємося в правильному напрямку. Тут є підстави для стриманого оптимізму. Але ми ще не там, де хотіли б бути,
– зазначила посол.
Що цьому передувало
- Сьогодні у Конгресі США відбудеться перше голосування за виділення фінансової допомоги Україні.
- Республіканці так і не дійшли згоди з демократами щодо зміни імміграційної політики США, яка напряму стосується ситуації на південному кордоні країни.
- "Червоні" вважають, що відтермінування по українському питанню – це неначе сигнал про те, що Вашингтон не забув про внутрішні проблеми країни.