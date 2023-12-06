Такое мнение высказала посол Украины в США Оксана Маркарова эфире телемарафона. По ее словам, причина всем известна – республиканцы и демократы не пришли к согласию в вопросе границы.
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В то же время Макарова подчеркнула, что важно, чтобы до Рождества законодатели в США приняли это решение, чтобы ВСУ могли получить оружие, а Киев – деньги и санкции, необходимые для продолжения борьбы. Именно для этого в Штатах работает украинская делегация.
Конечно, мы двигаемся в правильном направлении. Здесь есть основания для сдержанного оптимизма. Но мы еще не там, где хотели бы быть,
– отметила посол.
Что этому предшествовало
- Сегодня в Конгрессе США состоится первое голосование по выделению финансовой помощи Украине.
- Республиканцы так и не пришли к соглашению с демократами об изменении иммиграционной политики США, которая напрямую касается ситуации на южной границе страны.
- "Красные" считают, что отсрочка по украинскому вопросу – это как сигнал о том, что Вашингтон не забыл о внутренних проблемах страны.