Такое мнение 24 Каналу выразил офицер ВСУ Тарас Березовец, отметив, что все зависит от технологии производства. В США, в отличие от России, используют качественные материалы, сложные методы работы, ценят труд специалистов.

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Почему оружие поставляют так долго

Прежде всего следует учитывать объективные причины. К примеру, производство одного натовского снаряда 155 калибра в среднем стоит 5 – 6 тысяч евро. Для сравнения, Россия тратит на схожий 152 артиллерийский снаряд в 10 раз меньшую сумму – 600 долларов. Все потому, что страна-агрессор использует не такой качественный металл, более простые технологии, дешевую рабочую силу. Запад не может себе этого позволить.

Вооружение они выпускают у себя, поэтому там дорогая европейская сила, электричество, дорогие материалы. Отсюда и цена такой войны,

– заметил Тарас Березовец.

Следовательно, первая причина – это технические возможности, а вторая – лимиты вооружения. Есть определенное максимальное количество производства снарядов, и эта цифра не слишком велика.

"Производить эти снаряды, как печь блины, может себе позволить только Россия, Китай и Северная Корея. А Запад считает каждую копейку, потому что все это очень дорого, есть определенная ограниченная производительность", – добавил Березовец.

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В чем сходство России и ХАМАС

Любое вооружение, особенно боекомплект, требует серьезного хранения, охраны, затем утилизации. На это уходит еще больше средств, чем на производство. Запад стал очень богатым, потому что умеет считать каждый доллар, а Россия этого не делает.

Россия может себе позволить увеличить военный бюджет, "раздуть" его до фантастических размеров, не заботясь о том, что будет с простыми россиянами, как низко упадет уровень их жизни. Почему? Потому что Россия не является нормальной страной – это один большой ХАМАС,

– подчеркнул Березовец.

Палестинские боевики не переживали из-за страданий своего народа, они превратили жизнь в Секторе Газа в ад. ХАМАС может позволить себе стрелять из жилых кварталов, понимая, что туда прилетит ответ из Израиля. Россия тоже себе это позволяет.

"Это такой один большой ХАМАС, который в свое время захватил Россию, лишил ее будущего, забрал его у своих граждан. Так же как ХАМАС, она (Россия – 24 Канал) может жить на средства террора", – рассказал офицер.

Более того, сохраняется угроза для стран НАТО, граничащих с Россией. В частности, это страны Балтии, Польша, угрозы звучат даже в сторону до недавнего времени нейтральной Финляндии. Как только она решила присоединиться к НАТО, Россия стала ей угрожать.

Сейчас объявили планы усиления военного присутствия на границах с Финляндией, увеличились провокации, незаконное пересечение воздушного пространства. Это говорит о том, что Россия играет? Нет, она действительно готовится к серьезной эскалации,

– подчеркнул Березовец.

Владимир Путин четко выбрал свою стратегию. Он вообразил себя якобы великим военачальником и завоевателем. Для этой цели российский диктатор посылает насмерть сотни тысяч россиян.

Почему США передает не все оружие, которое имеет

Наши союзники понимают, что сегодня идет война в Украине и на Ближнем Востоке. В нее вовлечен ключевой союзник США в регионе – Израиль. Американцы не могут позволить себе не помогать этой стране. Гипотетическое обострение может произойти в других регионах, например в Тайване.

Очень скоро может возникнуть потребность в течение нескольких недель доставить большое количество техники кому-либо из своих союзников. Американцы не могут раздавать свои стратегические запасы, потому что тогда поставят под угрозу национальные интересы,

– подчеркнул офицер.

Американцы передавали нам оружие со складов, свои танки, системы ПТРК, пулеметы, стрелковое оружие. Затем миллиарды, которые выделяли на помощь Украине, тратили на замену того, что отдавали.

"США – это не безграничный склад, откуда вы можете забирать запасы. Деньги, которые американский Конгресс и Сенат выделяли Украине, тратились на производство и замещение того оружия, которое передали нашему государству", – добавил Березовец.

К примеру, война в Украине подняла спрос на такие современные системы как Javelin, Stinger. За ними уже образовалась очередь из других стран. Есть большое количество коммерческих покупателей. То же касается систем Patriot. Все видят его практическое применение. Украинская ПВО с помощью Patriot сбивает российские системы "Кинжал", которые казались совершенно недостижимыми.

Война очень подняла спрос на передовые системы вооружения. А поскольку они очень сложны и дороги в производстве, то требуют серьезной квалификации. Технология производства этого оружия не может быть передана другим странам, ведь это уникальные американские разработки.

К примеру, технологию производство танков M1 Abrams передать нельзя, потому что их броня содержит обеднённый уран. Это секретная разработка американского ВПК. Передавать ее американцы не будут никому, даже Великобритании, которая является их ближайшим союзником,

– рассказал офицер ВСУ.

Все эти факторы предопределяют очень долгие сроки производства вооружения. Сейчас американский военно-промышленный комплекс приступил к перевооружению. США увеличивают количество линий на производстве, создают десятки тысяч новых рабочих мест. Но этот процесс небыстрый. Персонал нужно научить, подготовить, выстроить все эти линии. Речь не о неделях или месяцах, а о годах.

Тому что процесс таки начался, нужно "благодарить" Россию, Иран и другие террористические режимы. Они способствовали развитию американской экономики. Теперь когда этот процесс наберет ход, его будет невозможно остановить,

– подытожил Березовец.

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