Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак считает, что без помощи США Украина могу проиграть войну. Об этом он заявил во время происшествия в Институте мира в Вашингтоне. 24 Канал.

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Украина нуждается в помощи США

Во время визита в Вашингтон Ермак призвал Конгресс одобрить дополнительное финансирование для Украины. По его словам, если помощь, которая сейчас обсуждается в Конгрессе, будет отложена, это создаст большой риск того, что Украина будет тому самому положению, в котором есть сейчас.

Конечно, это с большой вероятностью сделает невозможным продолжение освобождения территорий и создаст большой риск проиграть войну.

– подчеркнул руководитель ОП.

Ермак отметил, что Украина нуждается также в поддержке бюджета. Он отметил, что наше государство делает все возможное, чтобы поскорее выиграть войну, полномасштабная фаза длится почти два года.

Итоги визита в Вашингтон