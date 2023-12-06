Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак считает, что без помощи США Украина могу проиграть войну. Об этом он заявил во время происшествия в Институте мира в Вашингтоне. 24 Канал.
Смотрите также Неконтролируемый полит. Состояние гражданской авиации приближает Россию к самолетопаду – документы
Украина нуждается в помощи США
Во время визита в Вашингтон Ермак призвал Конгресс одобрить дополнительное финансирование для Украины. По его словам, если помощь, которая сейчас обсуждается в Конгрессе, будет отложена, это создаст большой риск того, что Украина будет тому самому положению, в котором есть сейчас.
Конечно, это с большой вероятностью сделает невозможным продолжение освобождения территорий и создаст большой риск проиграть войну.
– подчеркнул руководитель ОП.
Ермак отметил, что Украина нуждается также в поддержке бюджета. Он отметил, что наше государство делает все возможное, чтобы поскорее выиграть войну, полномасштабная фаза длится почти два года.
Итоги визита в Вашингтон
- Украинская делегация 12 ноября прибыла в США. Визит длился два дня. Затем члены делегации заявили о оптимистические ожидания по решению проблемы с предоставлением Украине военной помощи, которую до сих пор не одобрил американский Конгресс.
- Руководитель ОП отметил, что, несмотря на определенные трудности и чиновников, которые категорически против поддержки, дружественные с Украиной законодатели делают все, чтобы проголосовать за дополнительную помощь.
- Кроме того, Ермак отметил важность безотлагательного рассмотрения бюджетного запроса администрации Байдена о финансировании дополнительных расходов в помощь Украине.
- Также руководитель ОП в Вашингтоне рассказал о неотложных нуждах Сил обороны. В частности, дальнобойные системы, артиллерию, боеприпасы, танки и другую бронетехнику. Ермак призвал принять соответствующее законодательство для продления помощи Украине со стороны США.