Во вторник завершился двухдневный визит украинской делегации в Вашингтон во главе с вице-премьером и министром экономики. В составе делегации и руководитель ОП. Андрей Ермак и Юлия Свириденко рассказали об итогах визита.
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"Возвращаемся с хорошим ощущением"
Накануне, 14 ноября, чиновники встречались с американскими конгрессменами и сенаторами и пытались убедить их как можно быстрее проголосовать за дополнительный пакет помощи для Украины.
Руководитель ОП отметил, что, несмотря на определенные трудности и чиновников, которые категорически против поддержки, дружественные к Украине законодатели делают все, чтобы проголосовать за дополнительную помощь.
Все это понимают, что это очень важно, что эта помощь нам крайне нужна, чтобы продолжать нашу борьбу. У нас есть мотивация и все для того, чтобы получив эту помощь, продолжать наши усилия, и наша цель — победа. В этом нас поддерживают и верят. Возвращаемся с хорошим чувством и важно, чтобы каждый такой визит заканчивался результатами нашей победы,
– заявил Ермак после встречи.
Первая вице-премьер и министр экономики считает, что делегации удалось убедить партнеров помогать экономике Украины. По словам Свириденко, они видят перспективы нашей экономики, верят в то, что государство может построить сильные институты и сильную экономику.
Все понимают, что у нас экзистенциальная война. У России есть вариант не послать армию, партнеры могут помогать или не помогать, а у нас есть только единственный путь — воевать. Мы верим в победу. Мне кажется, что мы убедили в этом наших партнеров еще раз,
— заявила вице-премьер.
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Детали визита украинской делегации в США
- Чиновники провели встречи с советником по нацбезопасности США Джейком Салливаном, советником премьера Великобритании по вопросам нацбезопасности Тимоти Барроу, внешнеполитическим советником канцлера Германии Йенсом Плэтнером и советником президента Франции по внешней политике Эммануэлем Бонном.
- Среди прочего обсуждали заключение двусторонних соглашений о гарантиях безопасности в рамках Совместной декларации о поддержке Украины, принятой странами G7 в Вильнюсе.
- Андрей Ермак встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В Госдепе отметили, что обсудили последние события на поле боя в Украине и подготовку к зиме, включая текущее обеспечение дополнительных средств ПВО и укрепление критической инфраструктуры Украины в противостоянии российским ракетным и беспилотным атакам.
- Руководитель ОП заявил: "С приближением зимы мы ожидаем усиления российского ракетного террора. Поэтому очень нуждаемся в системах ПВО и ПРО, которые защитят украинские города, ключевые объекты критической инфраструктуры, а также маршруты зернового коридора".
- Также украинская делегация обсудила с американскими коллегами заключение двустороннего соглашения между Украиной и США о гарантиях на выполнение совместного сотрудничества декларации G7 о поддержке Украины, которую 7 стран подписали в Вильнюсе 12 июля.
- Кроме того, рассмотрели вопросы санкций в отношении страны-агрессора и механизма направления замороженных российских активов на восстановление Украины.