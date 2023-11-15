У вівторок завершився дводенний візит української делегації до Вашингтона на чолі з віцепрем'єркою та міністеркою економіки. У складі делегації й керівник ОП. Андрій Єрмак та Юлія Свириденко розповіли про підсумки візиту.
До речі США шукають способи захисту енергооб'єктів України від російських атак взимку, – Держдеп
"Повертаємося з гарним відчуттям"
Напередодні, 14 листопада, посадовці зустрічалися з американськими конгресменами та сенаторами й намагалися переконати їх якнайшвидше проголосувати за додатковий пакет допомоги для України.
Керівник ОП зазначив, що попри певні труднощі й посадовців, які категорично проти підтримки, дружні до України законодавці роблять усе, щоб проголосувати за додаткову допомогу.
Усі це розуміють, що це дуже важливо, що ця допомога нам вкрай потрібна, щоб продовжувати нашу боротьбу. Ми маємо мотивацію та все для того, щоб отримавши цю допомогу, продовжувати наші зусилля, і наша ціль — перемога. У цьому нас підтримують і в нас вірять. Повертаємось із гарним відчуттям і важливо, щоб кожен такий візит закінчувався результатами для нашої перемоги,
– заявив Єрмак після зустрічі.
Перша віцепрем'єрка та міністерка економіки вважає, що делегації вдалося переконати партнерів допомагати економіці України. За словами Свириденко, вони бачать перспективи для нашої економіки, вірять у те, що держава може побудувати сильні інституції та сильну економіку.
Всі розуміють, що у нас екзистенційна війна. У Росії є варіант не послати армію, партнери можуть допомагати чи не допомагати, а у нас є лише єдиний шлях — воювати. Ми віримо у перемогу. Мені здається, що ми переконали в цьому наших партнерів ще раз,
— заявила віцепрем'єрка.
Зверніть увагу Сили оборони відвоювали 50% територій, але наразі на війні втричі більше окупантів, – ОП
Деталі візиту української делегації до США
- Посадовці провели зустрічі з радником з нацбезпеки США Джейком Салліваном, радником прем'єра Великої Британії з питань нацбезпеки Тімоті Барроу, зовнішньополітичним радником канцлера Німеччини Єнсом Пльотнером та радником президента Франції з питань зовнішньої політики Еммануелем Бонном.
- Серед іншого обговорювали укладення двосторонніх угод про безпекові гарантії в межах Спільної декларації про підтримку України, ухваленої країнами G7 у Вільнюсі.
- Андрій Єрмак зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. У Держдепі зазначили, що обговорили останні події на полі бою в Україні та підготовку до зими, включно з поточним забезпеченням додаткових засобів ППО та зміцненням критичної інфраструктури України у протистоянні російським ракетним і безпілотним атакам.
- Керівник ОП заявив: "З наближенням зими ми очікуємо на посилення російського ракетного терору. Тому дуже потребуємо систем ППО і ПРО, які захистять українські міста, ключові об'єкти критичної інфраструктури, а також маршрути зернового коридору".
- Також українська делегація обговорила з американськими колегами укладення двосторонньої угоди між Україною та США про безпекові гарантії на виконання спільної декларації G7 про підтримку України, яку 7 країн підписали у Вільнюсі 12 липня.
- Окрім того, розглянули питання санкцій щодо країни-агресора та механізм спрямування заморожених російських активів на відбудову України.