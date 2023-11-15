У вівторок завершився дводенний візит української делегації до Вашингтона на чолі з віцепрем'єркою та міністеркою економіки. У складі делегації й керівник ОП. Андрій Єрмак та Юлія Свириденко розповіли про підсумки візиту.

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"Повертаємося з гарним відчуттям"

Напередодні, 14 листопада, посадовці зустрічалися з американськими конгресменами та сенаторами й намагалися переконати їх якнайшвидше проголосувати за додатковий пакет допомоги для України.

Керівник ОП зазначив, що попри певні труднощі й посадовців, які категорично проти підтримки, дружні до України законодавці роблять усе, щоб проголосувати за додаткову допомогу.

Усі це розуміють, що це дуже важливо, що ця допомога нам вкрай потрібна, щоб продовжувати нашу боротьбу. Ми маємо мотивацію та все для того, щоб отримавши цю допомогу, продовжувати наші зусилля, і наша ціль — перемога. У цьому нас підтримують і в нас вірять. Повертаємось із гарним відчуттям і важливо, щоб кожен такий візит закінчувався результатами для нашої перемоги,

– заявив Єрмак після зустрічі.

Перша віцепрем'єрка та міністерка економіки вважає, що делегації вдалося переконати партнерів допомагати економіці України. За словами Свириденко, вони бачать перспективи для нашої економіки, вірять у те, що держава може побудувати сильні інституції та сильну економіку.

Всі розуміють, що у нас екзистенційна війна. У Росії є варіант не послати армію, партнери можуть допомагати чи не допомагати, а у нас є лише єдиний шлях — воювати. Ми віримо у перемогу. Мені здається, що ми переконали в цьому наших партнерів ще раз,

— заявила віцепрем'єрка.

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Деталі візиту української делегації до США