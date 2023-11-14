Про це повідомив представник Держдепу Метью Міллер. За його словами, американські чиновники вже обговорюють з українською владою підготовки до можливих російських обстрілів.

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"Росіяни цілком можуть зробити це знову"

Метью Міллер розповів, що вранці 13 листопада Держсекретар Ентоні Блінкен мав розмову з керівником ОП Андрієм Єрмаком. Зокрема, говорили про те, що США можуть зробити разом з Україною, аби зміцнити інфраструктуру до зими.

Ми, звісно, ​​минулої зими бачили, як Росія намагалася знищити енергооб'єкти в Україні. Вони цілком можуть зробити це знову, тому ми поговорили про кроки, які вони можуть зробити, щоб підготуватися до цього та відреагувати,

– підкреслив представник Держдепу.

Також Міллер зазначив, Держдеп дає чітко зрозуміти, що Вашингтон має намір продовжувати підтримку та допомогу нашій державі. Окрім того, наголосив, що США ніколи не ухвалюватимуть рішень щодо України без України.

"Звичайно, ми будемо говорити про Україну – війну в Україні та про те, як нам найкраще захистити Україну. Ми завжди робимо це з партнерами", – додав Міллер.