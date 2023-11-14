Об этом сообщил представитель Госдепа Мэтью Миллер. По его словам, американские чиновники уже обсуждают с украинскими властями подготовки к возможным российским обстрелам.

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"Россияне вполне могут сделать это снова"

Мэтью Миллер рассказал, что утром 13 ноября Госсекретарь Энтони Блинкен беседовал с руководителем ОП Андреем Ермаком. В частности, говорили о том, что США могут сделать вместе с Украиной, чтобы укрепить инфраструктуру до зимы.

Мы, конечно, прошлой зимой видели, как Россия пыталась уничтожить энергообъекты в Украине. Они вполне могут сделать это снова, поэтому мы поговорили о шагах, которые они могут сделать, чтобы подготовиться к этому и отреагировать,

– подчеркнул представитель Госдепа.

Также Миллер отметил, что Госдеп дает четко понять, что Вашингтон намерен продолжать поддержку и помощь нашему государству. Кроме того, подчеркнул, что США никогда не будут принимать решения относительно Украины без Украины.

"Конечно, мы будем говорить об Украине – войне в Украине и о том, как нам лучше всего защитить Украину. Мы всегда делаем это с партнерами", – добавил Миллер.