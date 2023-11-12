Детальнее о поездке рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что прибыл в США в составе делегации, которую возглавляет вице-премьер Юлия Свириденко.

Читайте также Россия готовится к зиме, – Зеленский в обращении предупредил об опасности

Ермак анонсировал встречи

По словам Андрея Ермака, у него запланированные встречи в Белом доме, Конгрессе, аналитических центрах, а также с представителями общественных организаций.

Он также рассказал, что будет обсуждать с партнерами. Ермак отметил, что среди тем будет Формула мира Зеленского, укрепление обороны Украины, а также всестороннее углубление сотрудничества.

Благодарю наших партнеров за поддержку Украины. Итого – сила. Только вперед,

– отметил он.

Ранее Андрей Ермак сделал заявление о завершении войны. Он сравнил ее со 100-метровкой и наметил, на каком мы отрезке.

Ермак рассказал, когда завершится война

Если сравнивать с забегом на 100 метров, я считаю, что 70 метров мы уже пробежали, но эти последние 30 являются самыми тяжелыми,

– подчеркнул Ермак.

В то же время он подчеркнул, что сейчас никто не может взять на себя ответственность, чтобы определить четкую дату. Он лишь уверяет, что случится внезапно.

По словам Андрея Ермака, не следует преждевременно считать себя победителем. А все потому, что можно все проиграть. В то же время глава ОП добавил, что в нашу победу верят многие страны.

Он подчеркнул, что это показала встреча на Мальте. Там много неожиданных государств выразили уверенность в том, что нашей стране удастся преодолеть российскую агрессию.

Для контекста! На Мальте 28 октября состоялась встреча внешнеполитических советников и советников по национальной безопасности 65 стран. В ходе нее обсуждали украинскую Формулу мира, которую предложил Владимир Зеленский.

Андрей Ермак добавил, что встреча на Мальте также продемонстрировала заинтересованность большого количества партнеров в победе Украины. И этот интерес, по его словам, необходимо постоянно поддерживать кропотливым трудом в режиме 24 на 7.