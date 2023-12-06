Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак вважає, що без допомоги США Україна можу програти війну. Про це він заявив під час події в Інституті миру в Вашингтоні, передає 24 Канал.

Дивіться також Неконтрольований політ․ Стан цивільної авіації наближає Росію до літакопаду – документи

Україна потребує допомоги США

Під час візиту до Вашингтона Єрмак закликав Конгрес схвалити додаткове фінансування для України. За його словами, якщо допомога, яка зараз обговорюється в Конгресі, буде відкладена це створить великий ризик того, що Україна буде тому самому становищі, в якому є зараз.

Звісно це з великою ймовірністю зробить неможливим продовження звільнення територій і створить великий ризик програти війну,

– наголосив керівник ОП.

Єрмак зазначив, що Україна потребує також і підтримки бюджету. Він відзначив, що наша держава робить все можливе, щоб якомога швидше виграти війну, повномасштабна фаза триває майже два роки.

Підсумки візиту до Вашингтона