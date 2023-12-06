Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак вважає, що без допомоги США Україна можу програти війну. Про це він заявив під час події в Інституті миру в Вашингтоні, передає 24 Канал.
Дивіться також Неконтрольований політ․ Стан цивільної авіації наближає Росію до літакопаду – документи
Україна потребує допомоги США
Під час візиту до Вашингтона Єрмак закликав Конгрес схвалити додаткове фінансування для України. За його словами, якщо допомога, яка зараз обговорюється в Конгресі, буде відкладена це створить великий ризик того, що Україна буде тому самому становищі, в якому є зараз.
Звісно це з великою ймовірністю зробить неможливим продовження звільнення територій і створить великий ризик програти війну,
– наголосив керівник ОП.
Єрмак зазначив, що Україна потребує також і підтримки бюджету. Він відзначив, що наша держава робить все можливе, щоб якомога швидше виграти війну, повномасштабна фаза триває майже два роки.
Підсумки візиту до Вашингтона
- Українська делегація 12 листопада прибула до США. Візит тривав два дні. Опісля члени делегації заявили про оптимістичні очікування щодо розв'язання проблеми з наданням Україні військової допомоги, яку досі не схвалив американський Конгрес.
- Керівник ОП зазначив, що попри певні труднощі й посадовців, які категорично проти підтримки, дружні до України законодавці роблять усе, щоб проголосувати за додаткову допомогу.
- Окрім того, Єрмак відзначив важливість невідкладного розгляду бюджетного запиту адміністрації Байдена про фінансування додаткових видатків на допомогу Україні.
- Також керівник ОП у Вашингтоні розповів про нагальні потреби Сил оборони. Зокрема, далекобійні системи, артилерію, боєприпаси, танки й іншу бронетехніку. Єрмак закликав ухвалити відповідне законодавство для продовження надання допомоги Україні з боку США.