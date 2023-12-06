Вероятное прекращение американской помощи Украине "просто неправильно", считает президент США Джо Байден.
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Байден отреагировал на возможное прекращение поддержки
Провал поддержки Украины – это просто безумие. Это противоречит интересам США,
– говорится в сообщении.
Причиной возмущения было то, что республиканцы в Конгрессе США не поддержат оказание помощи Украине, а также Израилю и Тайваню, если не учтут их предложения по укреплению границы Соединенных Штатов на юге с Мексикой.
Средства для военной помощи.
Ранее республиканцы в Конгрессе США заявили, что не поддержат оказание помощи Украине, а также Израилю и Тайваньу, если во внимание не примут их предложения об укреплении границы Соединенных Штатов на юге с Мексикой.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что администрация Байдена также должна предоставить законодателям информацию о том, как использовали уже оказанную помощь Украине.
Дополнительное финансирование Украины зависит от одобрения трансформационных изменений в законы о безопасности границ нашей страны,
– подчеркнул Джонсон.
В то же время, в Белом доме предостерегли, что в администрации США до конца года фактически закончатся средства для поставки Украине военной помощи.
Однако координатор Совета нацбезопасности Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты планируют дать больше систем вооружений. Для этого необходимо, чтобы Конгресс как можно быстрее принял предоставление дополнительного финансирования.
Пакет помощи Украине от Конгресса США: что известно
- 7 октября Джозеф Байден призвал предоставить большой пакет помощи для Украины в размере 100 миллиардов долларов. Его должно было хватить до начала 2025 года на финансирование вооружений и гуманитарной помощи.
- Позже действующий президент США в очередной раз высказался по поводу ситуации в Израиле и Украине. Американский лидер отправил в Конгресс США заявку на выделение помощи Израиля и Украины.
- Впоследствии спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что голосования за оказание помощи в 105 миллиардов долларов вместе Украине, Израилю и Тайваню не будет. Было утверждено рассмотрение отдельного законопроекта о выделении 14,3 миллиарда долларов только для Израиля.
- 4 декабря Белый Дом в письме к конгрессменам призвал их как можно скорее принять решение о финансировании военной помощи для Украины Администрация Байдена просит Конгресс ускорить одобрение проекта по 106 миллиардов долларов, из которых 60 миллиардов должны поступить нашему государству. В письме Белого дома отмечено, что без принятия поддержки от США до конца 2023 года Украина может потерпеть поражение на поле боя.