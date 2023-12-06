Ймовірне припинення американської допомоги Україні є "просто неправильним", вважає президент США Джо Байден.

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Байден відреагував на можливе припинення підтримки

Провал підтримки України – це просто божевілля. Це суперечить інтересам США,

– йдеться в повідомленні.

Причиною обурення було те, що республіканці в Конгресі США не підтримають надання допомоги Україні, а також Ізраїлю та Тайваню, якщо до уваги не візьмуть їхні пропозиції стосовно зміцнення кордону Сполучених Штатів на півдні з Мексикою.

Кошти для військової допомоги Україні

Раніше республіканці в Конгресі США заявили, що не підтримають надання допомоги Україні, а також Ізраїлю та Тайвань, якщо до уваги не візьмуть їхні пропозиції про зміцнення кордону Сполучених Штатів на півдні з Мексикою.

Речник Палати представників Майк Джонсон, заявив, що адміністрація Байдена також повинна надати законодавцям інформацію про те, як використовували вже надану допомогу Україні.

Додаткове фінансування України залежить від схвалення трансформаційних змін до законів про безпеку кордонів нашої країни,

– наголосив Джонсон.

Водночас у Білому домі застерегли, що в адміністрації США до кінця року фактично закінчаться кошти для постачання Україні військової допомоги.

Втім, координатор Ради нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати планують дати більше систем озброєнь. Для цього необхідно, щоб Конгрес якнайшвидше ухвалив надання додаткового фінансування.

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