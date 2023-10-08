Джозеф Байден шукає вихід з глухого кута у відносинах з республіканцями щодо підтримки України. Як пише видання із посиланням на анонімні джерела, президент США розглядає ідею зі схваленням великого пакета.

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Що придумали у Білому домі

Американський лідер розглядає законопроєкт про одноразову витрату на підтримку України. Мовиться про суму у 100 мільярдів доларів, якої має вистачити до початку 2025 року на фінансування озброєнь та гуманітарної допомоги.

Багато представників президентської адміністрації підтримують таку ідею. А деякі чиновники вважають, що ухвалення єдиного пакета допомоги дасть Байдену найкращі шанси забезпечити фінансування Україні до виборів, які заплановані на листопад наступного року, та уникнути зайвих дебатів зі скептично налаштованими республіканцями.

Це найбільший пакет військової та гуманітарної допомоги для України, про яку президент США збирається попросити Конгрес. Однак видання зауважує, що це лише один з варіантів, які розглядає Білий дім.

Представник адміністрації Байдена на умовах анонімності сказав виданню, що Білий дім не ухвалюватиме жодних подібних рішень до тих пір, поки Кевіну Маккарті не знайдуть заміну. Вибори нового спікера Палати представників мають початися найближчим часом.

Як зазначається у матеріалі, якщо пропозицію щодо надання Україні великого пакета допомоги поставлять на голосування у Палаті представників, то її, швидше за все, підтримає більшість демократів та майже половина республіканців. Значна кількість сенаторів виступає за фінансування України з боку США.

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