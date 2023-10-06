Таку думку 24 Каналу озвучив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, є певні затримки із поставками зброї, але Захід не відмовляється від підтримки України.
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Військова допомога не зменшиться
Роман Світан зазначив, що кількість військової допомоги не зменшиться, однак вона розтягнута по часу. Є певні технічні моменти, затримки. Поки Україна чекає поставок зброї, то затримуються і наступальні дії ЗСУ.
Але поставки ніхто не зменшував, навпаки збільшують. Збільшується кількість, номенклатура, модифікації озброєнь. Ми отримуємо нові модифікації, навіть ті, які не узгоджувались на початку цього року. Тобто є такі позитивні моменти. Зокрема, касетні боєприпаси та чимало інших модифікацій, яких ще нема в інформаційному полі,
– пояснив він.
Попри усі розбіжності у роботі американського уряду наші партнери, зокрема, США, і надалі продовжать підтримку ЗСУ. Україна сподівається отримати далекобійні ракети TAURUS, ATACMS, М26 до HIMARS, авіацію та інше необхідне озброєння.
Світан про західну підтримку України: дивіться відео
Військова допомога Україні: останні новини
- Помічник глави Пентагону з питань закупівель Дуглас Буш заявив, що американська армія готова передати Україні частину далекобійних ракет ATACMS. Однак це відбудеться, коли відповідне рішення ухвалить президент США Джо Байден.
- Під час пресконференції на саміті Європейської політичної спільноти в Гранаді канцлеру Німеччини Олафу Шольцу поставили питання, чому він затягує надання Україну далекобійних ракет Taurus. Він відповів, що "питання потребує ретельного розгляду".
- У Міноборони Словаччини планували надати Україні новий пакет військової допомоги, однак президентка Зузана Чапутова не підтримала цього рішення. Вона пояснила це результатами виборів до парламенту, на яких переміг проросійський політик Роберт Фіцо.