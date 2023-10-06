Таку думку 24 Каналу озвучив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, є певні затримки із поставками зброї, але Захід не відмовляється від підтримки України.

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Військова допомога не зменшиться

Роман Світан зазначив, що кількість військової допомоги не зменшиться, однак вона розтягнута по часу. Є певні технічні моменти, затримки. Поки Україна чекає поставок зброї, то затримуються і наступальні дії ЗСУ.

Але поставки ніхто не зменшував, навпаки збільшують. Збільшується кількість, номенклатура, модифікації озброєнь. Ми отримуємо нові модифікації, навіть ті, які не узгоджувались на початку цього року. Тобто є такі позитивні моменти. Зокрема, касетні боєприпаси та чимало інших модифікацій, яких ще нема в інформаційному полі,

– пояснив він.

Попри усі розбіжності у роботі американського уряду наші партнери, зокрема, США, і надалі продовжать підтримку ЗСУ. Україна сподівається отримати далекобійні ракети TAURUS, ATACMS, М26 до HIMARS, авіацію та інше необхідне озброєння.

Світан про західну підтримку України: дивіться відео

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