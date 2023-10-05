Проте насамперед українські військові потребують далекобійного озброєння. Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів, які види озброєння необхідні Україні на полі бою.

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Пріоритетна зброя для України

На сьогодні для України пріоритетними є наступні види зброї.

Дрони різних модифікацій – ключовий інструмент цієї війни; Далекобійні ракети, які дозволяють суттєво та ефективно знищувати логістичну інфраструктуру окупантської армії; Ремонтні й логістичні можливості, щоб швидко ремонтувати та постачати на поле бою; Артилерія з величезною кількістю снарядів різних калібрів, а особливо високоточних калібрів.

Для нас сьогодні ATACMS чи TAURUS, але не просто передача символічних 5 – 10 ракет, а в певному обсязі, будуть суттєво впливати на перебіг подій на лінії фронту. Вони "доб'ють" транспортно-логістичну та складську систему Росії,

– зауважив Михайло Подоляк.

"Це унеможливить швидкий підвіз ресурсу й проведення ротаційних дій з урахуванням кількості мобілізованих, яких Росія тримає на окупованих територіях", – додав радник голови ОПУ.

За його словами, наразі відбуваються перемовини щодо систем ПРО та далекобійних ракет різних модифікацій.

Подоляк назвав види необхідної зброї для України: дивитися відео

Що означатиме передача конфіскованої іранської зброї Україні

Як зауважив Подоляк, конфіскована іранська зброя, яку планують передати США для України, важлива за наступним параметром.

Є резолюції ООН, у яких чітко мовиться: якщо зброя конфіскована, вона має бути знищена або перейти на збереження. Тобто, якщо відбудеться передача – це означатиме, що світ змінюється.

Зазначимо, Іран – партнер Росії щодо геноцидної війни в Україні. Позаяк країна передає росіянам зброю, зокрема дрони. Тому, передана іранська зброя Україні, матиме символічне значення для перебудови глобального розуміння. Тобто, що за все є відповідальність, навіть у такому вигляді.

Чи буде вона важливою для нас? Для нас будь-яка зброя важлива, зокрема стрілецька,

– наголосив Подоляк.

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