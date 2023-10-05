Однако прежде всего украинские военные нуждаются в дальнобойном вооружении. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал, какие виды вооружения необходимы Украине на поле боя.
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Приоритетное оружие для Украины
На сегодняшний день для Украины приоритетны следующие виды оружия.
- Дроны разных модификаций – ключевой инструмент этой войны;
- Дальнобойные ракеты, позволяющие существенно и эффективно уничтожать логистическую инфраструктуру оккупантской армии;
- Ремонтные и логистические возможности для быстрого ремонта и поставки на поле боя;
- Артиллерия с огромным количеством снарядов разных калибров, а особенно высокоточных калибров.
Для нас сегодня ATACMS или TAURUS, но не просто передача символических 5 – 10 ракет, а в определенном объеме, будут оказывать существенное влияние на ход событий на линии фронта. Они "добьют" транспортно-логистическую и складскую систему России,
– заметил Михаил Подоляк.
"Это сделает невозможным быстрый подвоз ресурса и проведение ротационных действий с учетом количества мобилизованных, которых Россия держит на оккупированных территориях", – добавил советник главы ОПУ.
По его словам, сейчас проходят переговоры по системам ПРО и дальнобойным ракетам различных модификаций.
Подоляк назвал виды необходимого оружия для Украины: смотреть видео
Что означает передача конфискованного иранского оружия Украине
Как отметил Подоляк, конфискованное иранское оружие, которое планируют передать США для Украины, важно по следующему параметру.
Есть резолюции ООН, в которых ясно говорится: если оружие конфисковано, оно должно быть уничтожено или перейти на хранение. То есть, если состоится передача – это означает, что мир меняется.
Отметим, Иран – партнер России по геноцидной войне в Украине. Поскольку страна передает россиянам оружие, в том числе дроны. Поэтому переданное иранское оружие Украине будет иметь символическое значение для перестройки глобального понимания. То есть, что за все есть ответственность, даже в таком виде.
Будет ли она важна для нас? Для нас любое оружие важно, в том числе стрелковое,
– подчеркнул Подоляк.
Военная помощь Украине
- Пентагон готов передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Однако это произойдет тогда, когда Джо Байден примет соответствующее решение. Кроме того, ATACMS можно запускать из тех же пусковых установок, которые ВСУ уже используют.
- Ранее во время визита в США 22 сентября 2023 года Владимир Зеленский заявил, что провел в Вашингтоне важные встречи. В частности, обсуждались перспективы предоставления нашему государству ATACMS.
- Также в Украину началась доставка новой партии разведывательных систем SurveilSpire. Сообщается, что заказ оплатило правительство Германии. Заметим, что системы эффективны в борьбе с дронами.