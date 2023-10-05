Об этом говорится в заявлении Rheinmetall. Подчеркивают, что доставка систем в Украину уже началась. В компании также обозначили сумму, на которую был сделан заказ.

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Заказы в двузначном диапазоне миллионов евро. Заказ сделало германское правительство. Доставка комплексов уже началась,

– сообщили в компании.

Что известно о SurveilSpire

SurveilSpire – это система защиты, предназначенная для разведки и борьбы с дронами.

В системы разведки входят мобильные вышки с камерой дневного и ночного видения, минидроны с автопилотированием и систему управления. Транспортные средства входят в комплект.

Отмечают, что SurveilSpire используют в частности для мониторинга участков местности с наименьшим количеством персонала. Система может также обеспечить сеть 5G.

Rheinmetall разрабатывает комплекс и сотрудничество эстонской компанией DefSecIntel.

Система легка в использовании

Для развертывания этой разведывательной системы достаточно трех человек. SurveilSpire использует беспроводные каналы связи, такие как 4G и Starlink, для передачи видео на мобильный командный пункт. А солнечные панели позволяют SurveilSpire увеличить продолжительность работы.

Информацию от камер и разведывательных дронов блок управления комплекса обрабатывает с помощью специального программного обеспечения и искусственного интеллекта.

Справка. В августе этого года Германия уже передала ВСУ пакет помощи, в который вошли 5 систем SurveilSPIRE. На вооружении германской армии эти новейшие системы стоят с 2021 года.

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