Об этом сообщили в министерстве экономики Германии. Как оказалось, за 9 месяцев Германия уже одобрила экспорт вооружений на сумму, которая больше показателей прошлого года.
Важно Пентагон может передать Украине оружия более чем на 5 миллиардов, этого хватит на полгода, – WSJ
Украина получила технику от Германии на 3,3 миллиарда евро
В 2022 году поставки вооружений составляли 8,35 миллиарда евро. В этом году они уже составляют 8,76 миллиарда евро.
Отмечается, что Германия одобрила экспорт военной техники в Украину на сумму 3,3 млрд евро в первые три квартала года. Таким образом Украина стала крупнейшим получателем немецкого экспорта вооружений.
К слову, это уже вторая по величине сумма экспорта в истории Германии. В 2021 году цифра составила 9,35 миллиарда евро.
Военная помощь Украине: последние новости
- Недавно Австралия передала Украине антидроновые комплексы Slinger. Они способны сбивать дроны-камикадзе и вертолеты.
- Компания Baykar предоставит Украине 100 миллионов долларов для создания трех проектов Одним из них станет завод для производства турецких беспилотников.
- Также Болгария передаст Украине ракеты комплексам С-300, которые предварительно нужно будет починить. Такое решение принял парламент 27 сентября.
- Кроме этого, в ближайшее время Украина может получить дальнобойные ракеты. Их могут предоставить союзники. В настоящее время ведутся соответствующие переговоры.