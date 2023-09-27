Об этом 24 Каналу заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, отметив, что сейчас продолжаются переговоры.

Смотрите также ATACMS под елку и консолидация союзников: каковы первые результаты визита Зеленского в США

"Соответствующие переговоры на разных уровнях идут. Они крайне интенсивны. Президент лично занимается этим. Я думаю, что мы все же будем в ближайшее время иметь дальнобойные ракеты – партнерские", – сказал Подоляк.

Однако советник руководителя ОП отметил, что также не стоит забывать, что у Украины есть эффективное дальнобойное оружие собственного производства. Речь идет не только о дронах, но и о некоторых ракетах.

Этого оружия, как отметил Михаил Подоляк, пока недостаточно. Ведь на этом этапе войны нужно иметь сотни ракет, которые будут заходить в глубь временно оккупированной территории Украины. Все, чтобы поражать вражескую инфраструктуру.

Когда ВСУ могут получить дальнобойные ракеты: смотрите видео

Существенные изменения

По сравнению с началом войны, сейчас мы с вами практически имеем абсолютно переоснащенную украинскую армию. И этот процесс продолжается,

– сказал Подоляк.

Вооруженным Силам Украины нужны дальнобойные ракеты, ведь они позволяют существенно снизить боеспособность российской армии. То есть, уничтожать тыловую инфраструктуру россиян, транспортные узлы и возможность подвозить резервы и ресурсы.

Гарантии от Украины

Советник руководителя Офиса Президента подчеркнул, что Украине передадут все виды оружия, в частности, дальнобойные ракеты в достаточном количестве. Это происходит медленно из-за того, что никто не ожидал, что украинское государство 19 месяцев будет эффективно воевать в войне с Россией.

Кроме того, Украина не была союзником стран Запада по военным технологиям. Раньше ВСУ больше использовали старую советскую технику, а ныне переходят на другие стандарты.

По словам Подоляка, у союзников Украины есть определенное консервативное мышление относительно того, можно ли предоставлять то или иное оружие. Мол, будут ли его ответственно использовать.

Консервативное мышление говорит о том, можем ли мы гарантировать, что это оружие не будет использоваться по территории России. Безусловно, мы это гарантируем, ведь мы соблюдаем международные нормативы, конвенции, тип ведения войны. Мы ведь не Россия,

– добавил советник руководителя ОП.

Также влияет на темпы передачи и переформатирования глобального политического пространства, где следует поставить крест на существовании России в таком виде. Страна-агрессор финансировала определенные программы, интегрировалась в глобальную экономику. А также – давала деньги на большие информационные программы и сети пророссийского лобби в разных странах, на разных уровнях и рынках. Избавиться от этого – достаточно сложный процесс.