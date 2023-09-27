Про це 24 Каналу заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, зауваживши, що нині тривають переговори.

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"Відповідні переговори на різних рівнях ідуть. Вони вкрай інтенсивні. Президент особисто опікується цим. Я думаю, що ми все ж таки будемо в найближчі часи мати далекобійні ракети – партнерські", – сказав Подоляк.

Однак, радник керівника ОП зазначив, що також не варто забувати, що Україна має ефективну далекобійну зброю власного виробництва. Мовиться не лише про дрони, але й певні ракети.

Цієї зброї, як зауважив Михайло Подоляк, поки що недостатня кількість. Адже на цьому етапі війни треба мати сотні ракет, які заходитимуть вглиб тимчасово окупованої території України. Усе, щоби вражати ворожу інфраструктуру.

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Суттєві зміни

У порівнянні з початком війни, нині ми з вами практично маємо абсолютно переоснащену українську армію. І цей процес продовжується,

– сказав Подоляк.

Збройним Силам України треба далекобійні ракети, адже вони дозволяють суттєво зменшити боєздатність російської армії. Тобто знищувати тилову інфраструктуру росіян, транспортні вузли та можливість відвозити резерви і ресурси.

Гарантії від України

Радник керівника Офісу Президента наголосив, що Україні передадуть усі види зброї, зокрема, далекобійні ракети у достатній кількості. Це відбувається повільно через те, що ніхто не очікував, що українська держава 19 місяців ефективно воюватиме у війні з Росією.

Окрім того, Україна не була союзником країн Заходу щодо військових технологій. Раніше ЗСУ більше використовували стару радянську техніку, а нині переходять на інші стандарти.

За словами Подоляка, союзники України мають певне консервативне мислення щодо того, чи можна надавати ту чи іншу зброю. Мовляв, чи будуть її відповідально використовувати.

Консервативне мислення говорить про те, чи можемо ми гарантувати, що ця зброя не використовуватиметься по території Росії. Безумовно, ми це гарантуємо, адже ми дотримуємося міжнародних нормативів, конвенцій, типу ведення війни. Ми ж не Росія,

– додав радник керівника ОП.

Також впливає на темпи передачі і переформатування глобального політичного простору, де треба поставити хрест на існуванні Росії у такому вигляді. Країна-агресорка фінансувала певні програми, інтегрувалася у глобальну економіку. А також – давала гроші на великі інформаційні програми та мережі проросійського лоббі у різних країнах, на різних рівнях та ринках. Позбутися цього – досить складний процес.