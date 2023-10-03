Про це повідомили у міністерстві економіки Німеччини. Як виявилось, за 9 місяців Німеччина вже схвалила експорт озброєнь на суму, яка більша за тогорічні показники.
Важливо Пентагон може передати Україні зброї на понад 5 мільярдів, цього вистачить на пів року, – WSJ
Україна отримала техніки від Німеччини на 3,3 мільярда євро
У 2022 році поставки озброєнь становили 8,35 мільярда євро. Цього року вони вже становлять 8,76 мільярда євро.
Зазначається, що Німеччина схвалила експорт військової техніки в Україну на суму 3,3 мільярда євро в перші три квартали року. Таким чином, Україна стала найбільшим одержувачем німецького експорту озброєнь.
До речі, це вже друга за величиною сума експорту в історії Німеччини. У 2021 році цифра становила 9,35 мільярда євро.
Військова допомога Україні: останні новини
- Нещодавно Австралія передала Україні антидронові комплекси Slinger. Вони здатні збивати дрони-камікадзе та вертольоти.
- Компанія Baykar надасть Україні 100 мільйонів доларів для створення трьох проєктів. Одним з них буде завод для виробництва турецьких безпілотників.
- Також Болгарія передасть Україні ракети до комплексів С-300, які попередньо потрібно буде полагодити. Таке рішення ухвалив парламент 27 вересня.
- Окрім цього, найближчим часом Україна може отримати далекобійні ракети. Їх можуть надати союзники. Нині тривають відповідні переговори.