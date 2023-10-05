Про це йдеться у заяві Rheinmetall. Наголошують, що доставка систем в Україну уже розпочалась. У компанії також окреслили суму, на яку було зроблене замовлення.
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Замовлення у двозначному діапазоні мільйонів євро. Замовлення зробив німецький уряд. Доставка комплексів уже розпочалася,
– повідомили у компанії.
Що відомо про SurveilSpire
SurveilSpire — це система захисту, призначена для розвідки та боротьби з дронами.
У системи розвідки входять мобільні вишки спостереження з камерою денного та нічного бачення, мінідрони з автопілотуванням і систему управління. Транспортні засоби також входять в комплект.
Зазначають, що SurveilSpire використовують, зокрема, для моніторингу ділянок місцевості з якомога меншою кількістю персоналу. Система також може забезпечити мережу 5G.
Rheinmetall розробляє комплекс й співпраці естонською компанією DefSecIntel.
Система легка у використанні
Для розгортання цієї розвідувальної системи достатньо лише трьох людей. SurveilSpire використовує бездротові канали зв'язку, як от 4G та Starlink, для передачі відео на мобільний командний пункт. А сонячні панелі дозволяють SurveilSpire збільшити тривалість роботи.
Інформацію від камер та розвідувальних дронів блок управління комплексу обробляє за допомогою спеціального програмного забезпечення та штучного інтелекту.
Головне про військову допомогу Німеччини
- Лише в перші три квартали цього року нашій державі схвалили експорт військової техніки на суму 3,3 мільярда євро.
- У 2022 році поставки озброєнь становили 8,35 мільярда євро. Цього року вони вже становлять 8,76 мільярда євро.