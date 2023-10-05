Про це йдеться у заяві Rheinmetall. Наголошують, що доставка систем в Україну уже розпочалась. У компанії також окреслили суму, на яку було зроблене замовлення.

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Замовлення у двозначному діапазоні мільйонів євро. Замовлення зробив німецький уряд. Доставка комплексів уже розпочалася,

– повідомили у компанії.

Що відомо про SurveilSpire

SurveilSpire — це система захисту, призначена для розвідки та боротьби з дронами.

У системи розвідки входять мобільні вишки спостереження з камерою денного та нічного бачення, мінідрони з автопілотуванням і систему управління. Транспортні засоби також входять в комплект.

Зазначають, що SurveilSpire використовують, зокрема, для моніторингу ділянок місцевості з якомога меншою кількістю персоналу. Система також може забезпечити мережу 5G.

Rheinmetall розробляє комплекс й співпраці естонською компанією DefSecIntel.

Система легка у використанні

Для розгортання цієї розвідувальної системи достатньо лише трьох людей. SurveilSpire використовує бездротові канали зв'язку, як от 4G та Starlink, для передачі відео на мобільний командний пункт. А сонячні панелі дозволяють SurveilSpire збільшити тривалість роботи.

Інформацію від камер та розвідувальних дронів блок управління комплексу обробляє за допомогою спеціального програмного забезпечення та штучного інтелекту.

Довідка. У серпні цього року Німеччина вже передала ЗСУ пакет допомоги, куди увійшли 5 систем SurveilSPIRE. На озброєнні німецької армії ці новітні системи стоять з 2021 року.

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