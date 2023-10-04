Дата та час виступу президента США наразі невідомі – ці пункти ще узгоджуються. На тому ж брифінгу Байден натякнув на передачу Україні ATACMS – він заявив, що виконав усе, про що просив Зеленський.
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Що заявив Байден
Президент Сполучених Штатів Джо Байден 4 жовтня виступив на брифінгу перед журналістами. Зокрема, він прокоментував ситуацію з відставкою спікера Палати представників США Пола Маккарті. Він висловив свою стурбованість останніми подіями в парламенті.
Мене це хвилює, але я знаю, що більшість членів Палати представників і Сенату обох партій заявили, що вони підтримують фінансування підтримки України,
– заявив Байден.
Байден анонсував "велику промову" про важливість підтримки України. Однак дата та час виступу президента США наразі невідомі – ці пункти ще узгоджуються. Він додав, що є й інші способи надавати Україні допомогу, але він не планує вдаватися в деталі.
США та допомога Україні
- У жовтні у США починається новий фінансовий рік, що передбачає прийняття нового бюджету. ЦЕ зробити не вдалося, тому Палата представників термінового затвердила тимчасовий бюджет для фінансування невідкладних потреб. Допомога Україні не входила у список, однак країна пообіцяла проголосувати за це окремо.
- На фоні цього спікера Палати представників Кевіна Маккарті відправили у відставку. Однією з причин відставки називають начебто домовленості з Білим домом про просування підтримки України в Конгресі. Звільнення означає, що розгляд питання постачання зброї поки відкладається поки не оберуть нового спікера.
- У Білому Домі заявили, що переважна частина республіканців підтримує надання Україні допомоги. Є декілька представників проти, але вони не впливають на рішення партії.