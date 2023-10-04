Такою думкою із 24 Каналом поділився політичний діяч зі США, депутат від округу Рок (штат Вісконсин) Юрій Рашкін. На його думку, ситуація із невключенням допомоги Україні в тимчасовий бюджет шкодить репутації Сполучених Штатів, однак парламентарі продовжуватимуть боротьбу за її ухвалення.

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Чи вплине на Україну криза в Сполучених Штатах

У США наближається рік президентських виборів, під час якого пристрасті лише наростають. Зокрема це стосується й надання допомоги Україні, на якій спекулює частина Республіканської партії.

"Я би порадив українцям не переживати через те, що допомога для вас не була включена в тимчасовий бюджет. Україну ніхто не "зіллє", тому що теперішня адміністрація Байдена чітко розуміє, що від ефективності допомоги Україні залежить міжнародна репутація США", – переконаний депутат.

Що відбувається в американському Конгресі Згідно з початковим проєктом тимчасового бюджету, протягом наступних 45 днів США мали надати Україні допомогу в розмірі 6,1 млрд доларів. Однак через протести частини республіканців допомога нашій державі була виключена з підсумкового документу. Як відомо, під час розгляду тимчасового бюджету США була укладена неформальна угода про те, що Демократична партія погоджується виключити з нього допомогу Україні, але натомість за неї буде проголосовано окремо. Про це говорив зокрема і Джозеф Байден, коментуючи ухвалення цього бюджету. Однак, як не дивно, у Республіканській партії незадоволені тим, що спікер Палати представників Маккарті погодився на те, щоб розглянути допомогу Україні пізніше. Виникає парадоксальна ситуація, в якій частина партії, що має більшість, прагне відсторонити від посади нею ж призначеного спікера.

Однак, попри те, що приблизно половина республіканців Палати представників не підтримують продовження допомоги для України, переважна більшість і Сенату, і Палати представників готові голосувати за цю ініціативу.

Важливо! На момент виходу цієї новини стало відомо, що Кевін Маккарті був усунутий з посади спікера Палати представників 216 голосами (проти виступили 210 конгресменів).

Чому республіканська партія радикалізується

Важко оминати увагою людей, які потужно підтримуючи гасла Трампа, настільки суттєво впливають на рішення в Конгресі. Однак правда в тому, що без ореолу популярності Трампа ці політики швидко перестануть формувати американський порядок денний.

Вже сьогодні зрозуміло, що Трамп стане кандидатом від Республіканської партії на пост президента США. Його рейтинг підтримки є настільки високим, що він може собі дозволити ігнорувати внутрішньопартійні дебати. І це попри те, що йому загрожує ціла низка кримінальних вироків.

Юрій Рашкін про протистояння в Конгресі Сполучених Штатів: дивіться відео

"Республіканські політики обирають для себе ту позицію, яка з більшою ефективністю допоможе їм перемогти на виборах. Такою є специфіка значної частини округів, на яких традиційно перемагають республіканці. Вона полягає в тому, що для продовження свого мандату їм достатньо виграти внутрішньопартійні праймеріз (адже демократів у цих округах майже ніколи не підтримують – 24 Канал)", – пояснив Рашкін.

Саме тому такі політики не мають анінайменшого сумніву в тому, щоб займати вкрай "праву" позицію, адже їхній електорат це підтримує. Тому єдиний ефективний спосіб протидії радикальним республіканським політикам – це розвиток освіти та критичного мислення.

Як оцінюють тимчасовий бюджет США