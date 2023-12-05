Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. Он считает, что после мощного сигнала от администрации Байдена Конгресс будет вынужден достичь компромисса, необходимого для выделения помощи Украине.

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Беспрецедентное послание Белого Дома

Администрация Байдена просит Конгресс ускорить одобрение $106-миллиардного проекта, из которых $60 млрд должны поступить Украине. В письме Белого дома подчеркнуто, что без принятия поддержки от США до конца 2023 года Украина может потерпеть поражение на поле боя.

Фактически, по мнению Пионтковского, администрация Байдена оперирует украинскими тезисами о том, что, отказавшись от помощи Киеву, Конгресс возьмет на себя ответственность за историческое поражение Соединенных Штатов.

"Это вопрос национальной безопасности США, ведь Путин не остановится на Украине, и если дать ему победить, Вашингтону придется уже не тратить деньги, а платить кровью своих солдат. В случае безответственного решения Конгресса, последствия этого будут ощутимы десятилетиями", – убежден публицист.

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Почему помощь Украине не могут согласовать

Этот очень серьезный тон письма не оставляет оппонентам помощи Украины пространства для маневра. После этого очень трудно представить, что Конгресс не ответит на просьбу Байдена и обречет США на внешнеполитическую неудачу.

"Еще никогда Белый дом не говорил так резко, и республиканцы должны были на это отреагировать. Например, тот же (спикер Палаты представителей – 24 Канал) Майк Джонсон понимает, что неудача Украины откроет Путину дорогу в Европу. Поэтому он говорит, что (республиканцы – 24 Канал) не против Украины, но (спрашивает – 24 Канал), почему эти проклятые демократы не хотят одновременно принять закон о защите границы с Мексикой", – пересказал перипетии борьбы в Конгрессе Пионтковский.

В чем состоит дискуссия по границе с Мексикой Вопрос о строительстве стен на южной границе США является предметом политической борьбы уже десяток лет. Разногласия состоят в том, что демократы выступают за более мягкий подход к миграции, в то время как республиканцы стремятся ее максимально ограничить. Нелегальная миграция в США через границу с Мексикой усилилась из-за последствий Covid-19. Это создает дополнительный негатив по отношению к традиционной для демократов политике и существенно усиливает позиции республиканцев, ведь 63% американцев недовольны нынешней ситуацией. Поэтому в последний год срока Джозефа Байдена демократам, вероятно, придется согласиться с требованием республиканцев возобновить строительство стены на границе, которую действующий президент отменил после избрания на должность.

Это стандартная для американской политики практика: при каждом принятии бюджета демократы и республиканцы шантажируют друг друга "шатдауном", чтобы продвинуть таким образом важные для них решения. Однако теперь, на фоне важной исторической битвы, эти политические торги неуместны и безответственны.

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