Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал результаты решения в Сенате США. Во время голосования законодатели не приняли предоставление пакета финансовой поддержки для Украины.

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Реакция СНБО на решение Сената США

По его словам, несмотря на это, наша страна не откажется от защиты "ни одного клочка" своей земли и не простит россиянам ни одного убитого или искалеченного.

Мы сосредоточимся, сделаем выводы, перезарядим оружие и будем дальше уничтожать русское чудовище. С каждым днем, с каждым тяжелым, но нужным уроком, мы взрослеем и становимся крепче,

– сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что, несмотря на человеческий прогресс в мире, приоритетом все еще есть сила. Силы обороны Украины есть и остаются нашим лучшим гарантом безопасности и надежной страховкой от угрозы стать заложниками меняющейся политической конъюнктуры.

Алексей Данилов также призвал граждан к спокойствию и твердости.

Что известно о ситуации в Сенате США