Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал результаты решения в Сенате США. Во время голосования законодатели не приняли предоставление пакета финансовой поддержки для Украины.
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Реакция СНБО на решение Сената США
По его словам, несмотря на это, наша страна не откажется от защиты "ни одного клочка" своей земли и не простит россиянам ни одного убитого или искалеченного.
Мы сосредоточимся, сделаем выводы, перезарядим оружие и будем дальше уничтожать русское чудовище. С каждым днем, с каждым тяжелым, но нужным уроком, мы взрослеем и становимся крепче,
– сказал Данилов.
Секретарь СНБО отметил, что, несмотря на человеческий прогресс в мире, приоритетом все еще есть сила. Силы обороны Украины есть и остаются нашим лучшим гарантом безопасности и надежной страховкой от угрозы стать заложниками меняющейся политической конъюнктуры.
Алексей Данилов также призвал граждан к спокойствию и твердости.
Что известно о ситуации в Сенате США
- 15 ноября сенаторы в Соединенных Штатах большинством голосов приняли временный бюджет на два с половиной месяца. Проект закона поддержали 87 сенаторов, 11 выступили против. Тогда в дополнительную поддержку Украины или Израиля средств заложено не было.
- 5 декабря секретный брифинг Сената США перерос в спор о безопасности границ государства. Причина заключалась в несогласии относительно того, включать ли усиление иммиграционной политики в пакет помощи Украине. Ссора возникла между республиканцами.
- Вечером 6 декабря Сенат США выносил на голосование вопрос о помощи Украине, но законопроект заблокировали в результате внутриполитических споров. Посол Украины в США сообщила, что будет продолжать активную работу с коллегами и партнерами в США. В течение следующих нескольких дней Оксана Маркарова планирует провести продуктивные встречи.