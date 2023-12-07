Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував результати рішення у Сенаті США. Під час голосування законодавці не ухвалили надання пакета фінансової підтримки для України.
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Реакція РНБО на рішення Сенату США
За його словами, попри це, наша країна не відмовиться від захисту "жодного клаптика" своєї землі та не пробачить росіянам жодного вбитого або скаліченого.
Ми зосередимося, зробимо висновки, перезарядимо зброю і будемо далі нищити російську потвору. З кожним днем, з кожним важким, але потрібним уроком, ми дорослішаємо та стаємо більш міцними,
– сказав Данілов.
Секретар РНБО зауважив, що, попри людський прогрес у світі, пріоритетом все ще є сила. Сили оборони України є і залишаються нашим найкращим гарантом безпеки та надійною страховкою від загрози стати заручниками мінливої політичної конʼюнктури.
Олексій Данілов також закликав громадян до спокою та твердості.
Що відомо про ситуацію у Сенаті США
- 15 листопада сенатори у Сполучених Штатах більшістю голосів ухвалили тимчасовий бюджет на два з половиною місяці. Проєкт закону підтримали 87 сенаторів, 11 виступили проти. Тоді на додаткову підтримку України чи Ізраїлю коштів закладено не було.
- 5 грудня секретний брифінг Сенату США переріс у суперечку про безпеку кордонів держави. Причина полягала у незгоді щодо того, чи включати посилення імміграційної політики до пакета допомоги Україні. Сварка виникла між республіканцями.
- Увечері 6 грудня Сенат США виносив на голосування питання про допомогу Україні, але законопроєкт заблокували внаслідок внутрішньополітичних суперечок. Пані посол України в США повідомила, що продовжуватиме активну роботу з колегами й партнерами в США. Протягом наступних декілька днів Оксана Маркарова планує провести продуктивні зустрічі.