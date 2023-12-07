В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу радник голови ОПУ Михайло Подоляк відреагував на провальне голосування Сенату США по законопроєкту щодо міжнародної допомоги.

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Сучасна політика вкрай напружена

Як зауважив радник голови ОПУ, що нині республіканці й демократи чітко розуміють про що йдеться, коли ми говоримо про Україну чи Ізраїль. На Близькому Сході мова йде про захист від початку великої війни й домінування репресивних терористичних режимів, як ХАМАС чи Хезболла. Щодо війни в Україні проблема взагалі набагато глобальніша. Адже йдеться про глобальне лідерство країн демократії.

Якщо ти не допомагаєш сьогодні Україні, то ти говориш, що світ не зміг виграти війну в однієї авторитарної країни – Росії. У такому разі не існуватиме ніяких глобальних правил й домінування експансії та шантажу. Росія буде поводити себе набагато нахабніше, ніж зараз. У США це усвідомлюють,

– мовив Подоляк.

Він наголосив, що зараз сучасна політика через розповсюдження соціальних мереж вкрай напружена. Йдуть гострі внутрішні дискусії.

На цьому фоні радник голови ОПУ виокремив три ключові речі:

між республіканцями й демократами є консенсус щодо підтримки України та Ізраїлю;

є ефективне розуміння що таке війна і як треба продовжувати підтримку України, яку демонструє адміністрація Джо Байдена. Вони про це постійно говорять з конкретною аргументацією, чітко пояснюють наслідки, якщо ця допомога не буде продовжена;

зараз достатньо активно працює українська масштабна делегація у складі спікера парламенту, й голови Офісу Президента, і міністра оборони, великої кількості депутатів.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з радником голови ОПУ Михайло Подоляк о 18:00 на ютубі 24 Каналу.

Розуміння підтримки України абсолютно, адже якщо Росія не програє, то міжнародного права не існуватиме. Виходячи з цього, є розуміння, що якщо сьогодні Сполучені Штати не вкладатимуться й не інвестуватимуть в Україну, то завтра доведеться інвестувати набагато більше грошей у свою безпеку. Крім того, не факт, що вдасться це все втримати під контролем.