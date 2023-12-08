Про це 24 Каналу розповів народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Роман Костенко, зауваживши, що морально-психологічний стан українських військових відрізняється залежно від напрямку фронту.

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Відчувається нестача боєприпасів

Як наголосив Костенко, якщо ділянка фронту більш активна, то там серйозніше відчувається нестача боєприпасів. Де проходить менше бойових дій, там це питання стоїть не настільки гостро.

Але скажу так. Не пам'ятаю, щоб у нас був такий час, коли усього було вдосталь. Зараз нестача боєприпасів відчувається особливо. Тим паче на тлі заяв від міжнародних партнерів, що буде зменшуватися міжнародна допомога. Вона реально зменшується,

– сказав Костенко.

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До прикладу, зараз постачають менше боєприпасів 155-го калібру. Але є таки сподівання, що ЄС доведе свою обіцянку до кінця та виробить 1 мільйон боєприпасів.

Зверніть увагу! Раніше ЄС обіцяв передати Україні мільйон артилерійських снарядів 155-го калібру до березня 2024 року. Там не встигають стільки виготовити до цього часу. Питання не в фінансах, а в промислових можливостях.

Війна в Україні: коротко